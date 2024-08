Kai Kara-France pide una oportunidad titular contra Alexandre Pantoja

Kai Kara-France quiere su oportunidad de conseguir el oro en la UFC. Después de un exitoso regreso al octágono, Kara-France (25-11 MMA, 8-4 UFC) espera que su próxima pelea sea contra el campeón de peso mosca de UFC Alexandre Pamntoja.

Cree que la victoria por detención del sábado sobre Steve Erceg (12-3 MMA, 3-2 UFC) en UFC 305 demostró que se merece una oportunidad por el título y es una verdadera amenaza para Pantoja.

«Si analizas esta pelea, acabo de vencer al tipo que todos pensaban que debería haber sido el campeón. Acabo de vencerlo en el primer asalto (después de) tomarme un tiempo fuera del deporte, regresar y dejar una declaración con mis acciones. Escuché que UFC quiere traer a este tipo de Japón llamado Kai, pero yo soy el verdadero Kai.

“Esta es mi casa. No puedes venir y pensar que puedes pelear con los grandes. Crees que eres bueno, pero no funciona así. Tienes que ganártelo. Llevo un tiempo en la compañía y he peleado con todos en esta división de peso mosca, y he dicho una y otra vez que voy a dejar que mis acciones sean mi voz más fuerte. Ahora estoy haciendo ruido. Alexandre Pantoja, sé que no tiene una pelea programada, pero es posible que yo haya dado el salto a una oportunidad por el título, así es como lo veo”.

Pantoja aún no ha sido fichado para su próxima defensa del título. Su última pelea fue en mayo, cuando derrotó a Erceg en UFC 303 para su segunda defensa del título. Ha habido rumores de que el recién llegado a UFC Kai Asakura tendrá la próxima oportunidad de enfrentarse a Pantoja.

Kara-France cree que diciembre es un buen momento para su regreso. Aunque ambos aún no han peleado en un entorno profesional, tienen historia. Kara-France y Pantoja pelearon en una pelea de exhibición en 2016 en “The Ultimate Fighter”.

“Si quieren que pelee por el título, esperaré con gusto hasta diciembre. Quiero pelear antes de fin de año si eso se alinea y ellos quieren que eso suceda. Sabes, Pantoja y yo tenemos historia. Compartimos el octágono en la temporada 24 de ‘The Ultimate Fighter’. Fue solo una pelea de dos rounds, así que realmente no pudimos mostrar todas nuestras habilidades, bajando de peso semana tras semana en ese programa. Lo conozco. Lo ha hecho muy bien en la UFC y ahora es campeón, nada más que apoyos. Es un perro y todavía me encanta esta pelea. Siento que puedo ser yo quien lo derrote”.