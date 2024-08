Kai Kara-France habla sobre el tiempo que pasó fuera por lesión

Kai Kara-France regresa después de 14 meses de ausencia debido a problemas neurológicos. Kara-France (24-11 MMA, 7-4 UFC) dice que se siente muy bien antes del evento co-principal del sábado en UFC 305 contra Steve Erceg (12-2 MMA, 3-1 UFC) en el RAC Arena en Perth, Australia.

Después de perder por una ajustada decisión ante Amir Albazi en junio de 2023, Kara-France tenía previsto enfrentarse a Manel Kape tres meses después en UFC 293, pero se retiró tras sufrir una conmoción cerebral durante el entrenamiento.

«El tiempo fuera definitivamente me ha dado mucha claridad», dijo Kara-France en el día de medios del UFC 305 del miércoles. «Tomarme seis meses sin contacto fue probablemente lo mejor que pude hacer, escuchando a todos los especialistas, a todos los muchachos aquí para salvarte de ti mismo.

“Supongo que los luchadores y los deportistas siempre van a ser demasiado duros para su propio bien y solo quieren seguir adelante. Pero a veces es mejor aguantar y dejarse llevar para dar lo mejor de mí. Quiero pensar en los próximos cinco años, no solo en el año que viene, y me siento mejor que nunca. Me dio mucho tiempo para equilibrar todas mis otras responsabilidades”.

Kara-France habló sobre su proceso de curación, que no salió según lo planeado al principio.

“Hacer todas estas pruebas de equilibrio y de la vista, y con el neurólogo, fue como un examen. Tuve que hacer un examen de tres horas, como rompecabezas, pruebas de memoria, pruebas de dibujo, y no es para ver qué tan bueno eres dibujando, es para ver qué tan bueno eres haciendo varias cosas a la vez.

“Al principio, la prueba no era tan buena. Sacaba un 50 por ciento para mi edad y mi nivel educativo, y cuatro o cinco meses después, me hice la misma prueba y el resultado era un 98 por ciento para mi edad y mi nivel educativo. Esto demuestra que siempre iba a curarme, solo tenía que darle tiempo”.