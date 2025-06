Kai Kara-France critica a Manel Kape tras su retirada de UFC 317

Kai Kara-France y Manel Kape han estado en curso de colisión durante bastante tiempo, pero a Kara-France no le sorprende que Kape no compita este sábado en UFC 317 .

«Don’t Blink» reta a Alexandre Pantoja por el título de peso mosca en el evento estelar de la Semana Internacional de la Lucha, evento de pago por evento, este fin de semana en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Kape estaba programado para enfrentarse a Brandon Royval en un gran choque divisional, pero una lesión lo dejó fuera del combate.

Por supuesto, Kara-France está concentrado en convertirse en campeón mundial, pero reaccionó a la retirada de Kape antes de la cartelera.

Ambos estaban programados para enfrentarse en UFC 293 en septiembre de 2023, pero Kara-France se retiró debido a una conmoción cerebral. Desde entonces, Kape sigue atacando a Kara-France en cada oportunidad que tiene, ya sea en redes sociales o en una entrevista posterior a la pelea.

El peleador de 32 años es muy consciente de las constantes conversaciones basura y, si bien respeta las habilidades de Kape en la jaula, Kara-France dice que el respeto termina allí.

«No sé, es solo su energía, simplemente está apagada. Siente que tiene un derecho, que es su espectáculo y su mundo, y que todos vivimos en él. Pero la realidad es que le han cancelado 11 veces en la UFC. Eso es inaudito. Tal vez necesite reiniciarse, porque, obviamente, las cosas no están funcionando«.

Sé lo que quiere la UFC: Quieren que gane este cinturón y luego organicen la pelea entre Manel y yo porque todos saben que no nos caemos bien. Este tipo es un idiota. Es un payaso. Es muy inseguro. Eso es lo que veo.

Tiene un conjunto de habilidades. Es talentoso, pero no puede evitarlo. Siento que esa es su mayor debilidad: simplemente no tiene disciplina. No respeta a nadie, y eso no le llevará lejos en la vida. Así que necesita un poco de humildad, un poco de humildad. Me encantaría dárselo, pero tendrán que pagarme para hacerlo, y él tendrá que esforzarse para volver a pelear por el título. No creo que la UFC se lo vaya a dar después de retirarse de esta pelea, una pelea por el contendiente número uno contra Royval.