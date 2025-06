Kai Cenat amenaza a Cody Rhodes: «Iré a WWE y…»

En octubre de 2024, el famoso streamer Kai Cenat recibió como invitado en un directo y en su casa a John Cena. Posteriormente, incluso aparecería en la WWE y Logan Paul lo acusaría de haber perdido el Royal Rumble por su culpa. Es más, también dijo querer ser una Superestrella: «¡Oye, eso espero! Estoy listo. Solo sé que estoy listo. Pero estaré ahí, y veremos qué pasa. No voy a mentir, eso espero».

► Kai Cenat amenaza a Cody Rhodes

Así que Cenat no hace más que dar pasos hacia dentro de la empresa de lucha libre y el nuevo es amenazar a Cody Rhodes. Para entender por qué tenemos que volver a aquella aparición de Cena en su streaming y recordar que Rhodes le hizo referencia durante una promo con el Campeón Indiscutible camino a Money in the Bank. Una promo que Kai vio mientras estaba emitiendo y dijo lo siguiente:

«Ahora, Cody Rhodes. Ahora, Cody. Cody. Cody. Si me acerco a ese maldito… me fui y lo dejamos así. Cody, si me acerco a ese maldito ring la próxima vez que te vea, te voy a partir la cara, hermano. Necesito una disculpa o algo. Si alguna vez voy a otro evento de la WWE, Cody, te voy a retar. Cuando te vea, me voy a meter al ring. Eso es todo lo que voy a decir. No quieren que yo esté en ese ring, hermano.

Kai Cenat calls out Cody Rhodes. pic.twitter.com/sMALdrQl6g — Wrestle Ops (@WrestleOps) June 13, 2025