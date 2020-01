Kacy Catanzaro revela por fin el porqué de su ausencia

Tal vez si comparamos su tamaño con el de luchadoras como Nia Jax o Charlotte Flair tenga difícil triunfar dentro del elenco principal. Pero si Alexa Bliss ha sido ya seis veces campeona bajo los grandes focos, ¿por qué no pensar en un brillante futuro para Kacy Catanzaro? La ex-Ninja Warrior posee ese factor especial que la hace lucir como una estrella cada vez que se sube a un ring, al que regresó la pasada semana en NXT después de casi medio año fuera de la programación.

Y ahora, en un vídeo publicado por la propia WWE, Catanzaro habla abiertamente de su particular impás.

Estaba intentando averiguar si esto era el camino correcto para mí o no. Y creo que no es algo de lo que la gente hable normalmente, porque sé que es muy difícil dedicarse a esto. Esto es un sueño para muchos desde que nacen. Pero para mí, esto no era lo que siempre quise hacer en la vida. Yo tomé mi propio camino. Yo hice gimnasia, American Ninja Warrior, esos fueron siempre mis sueños.

Meterme en algo nuevo como esto, creo que es normal tener momentos en los que no estás segura. Físicamente, mentalmente, no sabía si este era el lugar adecuado para mí. Pasar un tiempo fuera, recuperándome, preocupándome de mi salud no sólo física, sino mental, buscarme un poco a mí misma y mirar hacia al futuro. ¿Dónde me veo encajando? ¿Qué es importante para mí? Obviamente, eso me trajo de vuelta aquí, lo cual es bonito. Ahora que he vuelto, tengo una mentalidad distinta. Estoy entusiasmado. Es emocionante para mí volver y ver cuáles son las posibilidades con una mentalidad completamente nueva.