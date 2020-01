En el episodio de AEW Dynamite del 13 de noviembre pasado, cuando Chris Jericho le proponía a MJF unirse a The Inner Circle, este le dijo:

«Es divertido que quieras ser un poco como Chris Jericho. Eres bien parecido, guapo, intenso. Es como si tus padres me hubieran visto luchar contra Juventud Guerrera hace 25 años y nueve meses después naciste tú».

Producto de esta mención, Juventud Guerrera lanzó un reto a Jericho por medio de un video en Youtube, aunque «Le Champion» aún no ha respondido al mismo.

► Entrevista con Juventud Guerrera

Sobre la mención que Chris Jericho le hiciera en aquel AEW Dynamite, esto manifestó:

“Me cayó de sorpresa que me hayan mencionado tan de repente, ya que había tenido contacto con Chris Jericho algunas veces en redes sociales y eso, pero no es que haya sido algo frecuente. Creo que AEW hizo la mención como una prueba de cómo podía reaccionar la gente y el público latino.

«Sinceramente, agradezco a Chris Jericho y Cody por la mención que me hicieron. Físicamente estoy muy bien y sé que puedo seguir aportando a la lucha libre, ya que tengo la decisión y tengo la fuerza para seguir en este negocio.

«El nombre de Juventud Guerrera va unido al de Chris Jericho, ya que hemos luchado juntos por mucho tiempo no solo en televisión, sino también en muchos espectáculos no televisados. Existe una buena relación con Jericho, ya que estuve trabajando con él en los shows en vivo durante un par de años, aunque en ese tiempo también trabajaba junto a Billy Kidman, Rey Mysterio y Último Dragón».

Juventud Guerrera también nos comentó sobre su presente y su futuro en la lucha libre:

«Tengo 28 años de carrera, y el legado de Juventud Guerrera ha sido uno de los más relevantes dentro de la lucha libre a nivel global. Por ahora soy agente libre, y acepto llamadas desde los Estados Unidos. Además de la lucha libre, soy promotor de eventos, a lo cual le dedico un tiempo ya que toca estar pendiente de todos los aspectos: manejo de redes sociales, marketing y publicidad, lugares, permisos, entre otras cosas. En esta época de las redes sociales hay que estar actualizado, para saber cómo llegar al aficionado».

«Les agradezco a los fanáticos que siempre están pendientes de mi y les pido que me sigan apoyando. Voy a hacer una campaña en redes sociales, sacaré una playera, nuevos videos en mi canal de YouTube (laarenatv) y un Podcast (The Juicy Podcast), en los cuales hablaré en español e inglés para el público latino sobre mis rivalidades. La gente quiere escuchar y quiere ver a ese Juvi carismático.»

«Desde hace dos años empezamos con la Super X, y hemos promocionado una gira con el regreso de los Mexicools, con fechas confirmadas el 14 de febrero en Texas, el 28 y 29 de febrero en Australia, y en la expolucha en agosto. También los invito a estar pendientes para el mes de febrero o marzo 2020 que haremos una presentación en la ciudad de México. Mi papá, Fuerza Guerrera, estará presente, ya que será parte de su gira de despedida y tendremos un buen cartel. Los invito para que estén pendientes a las redes sociales de Super X, tanto Facebook, Instagram como Twitter«.

Los Mexicools fueron un grupo que se formó como tal en WWE en el 2005 y que estaba conformado por: Juventud Guerrera, Psicosis y Super Crazy, y ahora están vigentes en el circuito independiente. Juventud reveló un hecho anecdótico respecto a la formación de este grupo:

«Tuve varios acercamientos con Vince McMahon, pero mi estancia en WWE fue tan corta que no hubo tiempo para desarrollarla, pero un hecho anecdótico fue cuando estábamos tras bastidores y me llamó a mi y a otro de los integrantes para pedirnos que le propusiéramos un nombre para nuestro grupo, así que tocó pensar rápidamente con la presión de Vince y me dije: ‘bueno, quiero algo que sea cool’, y luego lo mezclé con México, y simplemente dije ‘Mexicools’, y a Vince le encantó y nos agradeció, y así fue como nació el nombre para el grupo.»

«En general, siempre oí que Vince McMahon tenía buenos comentarios hacia mí, que decía que era un tipo muy carismático.»

— Pasando a otro tema, ¿Qué opinas de la división crucero actual, donde destacan varios mexicanos como Garza, Carrillo, Mendoza, y qué diferencias encentras respecto a tu época?

«En mi época fue un poco más difícil. Ellos ya llegan con una situación con mayor apoyo a los latinos que antes no había, nosotros tuvimos que romper los estereotipos. Obvio que cada uno tiene su mérito y su talento, por algo están en WWE; pero al inicio fue difícil, ya que no creían en nosotros, nos veían como los patitos feos y se burlaban de nosotros. Pero poco a poco, los mismos empresarios y la gente en el vestidor se dieron cuenta de lo que hacíamos y nos ganamos el respeto. Esa dificultad que tuve me hizo ser más fuerte para crear algo por mi mismo».

— ¿Cómo fue la experiencia de luchar en los Estados Unidos en un inicio?

«Prácticamente entramos al mismo tiempo con Rey Mysterio y Psicosis. En un periodo de 3 meses, fuimos contratados los tres. Eddie Guerrero, Chris Benoit y Dean Malenko eran nuestros tres amigos, los tres hermanos; Jericho fue el cuarto, y fuimos adoptados por ellos, junto a Mysterio y Psicosis. Ellos nos adoptaron como la siguiente generación que íbamos a continuar su legado. Nunca voy a olvidar sus enseñanzas, las enseñanzas de cuatro de los mejores luchadores que ha tenido la historia, y es una experiencia invaluable compartir con ellos.

«Básicamente nos formaron, ya sea a nivel profesional y personal, Eddie Guerrero era como un padre para nosotros y nos enseñó lo que significa el respeto, Benoit nos enseñó a tener los vestidores limpios y Malenko nos enseñó a ser puntuales. Aprendimos algo de cada uno, y es lo que pretendo darle a las siguientes generaciones».

— ¿Cuáles fueron las rivalidades más importantes que tuviste?

«Todas mis rivalidades fueron buenas, pero destaco las que tuve con Rey Mysterio, Chris Jericho, Billy Kidman y mi padre, Fuerza Guerrera. Es inverosímil que mi propio padre haya sido a la vez uno de mis mayores rivales. Creo que esas cuatro son las que han marcado mi vida.”

— ¿Y las luchas que más recuerdes?

«Obviamente la lucha máscara vs. campeonato con Jericho, la lucha en Triplemanía con mi papá, hay una lucha en Japón en la que hice equipo con Ricky Marvin y nos enfrentamos contra Marufuji y KENTA, y todas las que tuve contra Billy Kidman. También les recomiendo que vean la que tuve con Teddy Hart en TNA».

Juventud Guerrera, de 45 años, aún no piensa en su retiro, sin embargo tiene una visión propia de su futuro:

«Dado que tengo otros planes en mente, mi idea es seguir en la lucha unos cinco años más a este nivel. Jericho tiene 49, Rey Mysterio y yo tenemos 45 y estamos luchando en muy buen nivel. Voy al gimnasio y entreno mejor que nunca, me siento con mayor agilidad mental y estoy más maduro que nunca. Si uno se alimenta bien, no bebe alcohol y toma agua, puede mantenerse bien hasta una edad avanzada.

«La edad en el ring es un estereotipo, la fuerza de la mente es impresionante, y eso me ha permitido todavía estar en buen nivel a esta edad; por ejemplo, mi papá tiene 65 años y sigue luchando, sigue luchando y se sigue viendo bien. No creo que mi carrera llegue a esa edad, pero él es un ejemplo de vida. Esto es un buen mensaje para la nueva generación que no crean que están acabados a los 30 años. Todo es mental.

«A mi retiro me gustaría luchar con Rob Van Dam, con quien nunca he luchado mano a mano. También me gustaría luchar contra Billy Kidman, pero desgraciadamente él ya no está activo. Obviamente, también incluímos a Mysterio y Jericho. Jericho me debe una lucha más, una rivalidad más con él sería increíble».

A propósito de su rivalidad con Jericho, Juventud Guerrera nos comentó una anécdota que vivió luego de luchar con él en un evento no televisado:

«Estaba en una gira que ya llevaba más de 30 días seguidos, y recuerdo que luché contra Jericho un domingo, fue una lucha espectacular. Cuando me fui al vestidor solo y me sentí muy vacío. Extrañaba mucho mi casa porque recién había nacido mi hijo, todo fue muy sentimental, había llorado como por unos 20 o 25 minutos, y ya cuando me pude controlar un poco, regresé.

«Eso es algo que no me voy a olvidar, pero son las cosas que la gente no entiende, porque la lucha libre es inverosímil en ese aspecto, pero sentía que necesitaba estar con mi familia en ese momento. Fue una bonita experiencia, pero qué bueno que nadie me vio».

— ¿En general, qué opinión tienes de Chris Jericho?

«El siempre ha sido una persona muy creativa y llegó con buenas ideas a WCW y luego en WWE, muchas veces se hacían sus ideas, incluso actualmente se siguen utilizando sus ideas, y siempre se reinventa. Uno tiene que reinventarse, yo a la fecha yo también me he reinventado y eso es lo que ayuda a triunfar en la lucha libre. Una cosa es que lo hagan, otra es que sea aceptada».

Así como Juventud Guerrera ha aprendido de algunos de los mejores luchadores del mundo, él también ha podido ver su legado en la lucha de hoy en día.

«Yo creo que en este negocio uno aprende de todo. No necesariamente uno lo dice, pero he visto que Jericho todavía hace algunos movimientos que hacíamos juntos. A lo largo de los años, nos fuimos abriendo paso a las nuevas generaciones de luchadores. Eddie Guerrero, Benoit, Malenko siempre nos admiraban y nos cuidaban, no lo decían abiertamente, pero creo que hemos influenciado, y no solo a ellos, sino a miles de luchadores a nivel global.

«Evolucionamos la lucha libre, y le doy las gracias a Dios por todo. No me tomo el crédito, ya que este es de Dios, quien me ha permitido que yo influenciara a otros luchadores y que me haya dado fuerzas para inspirar a nuevas generaciones.

«Por ejemplo, el suplex hacia atrás que le hicieron a Will Ospreay en Wrestle Kingdom 14, donde primero hizo una mortal para atrás y cae parado, y luego recibe un German Suplex donde cae parado. Ese segundo movimiento fue un movimiento mío, yo inventé ese movimiento de caer parado luego del German Suplex, y ahora lo veo todos los días y en todos lados».

Juventud Guerrera luego agregó que hoy en día, tanto Chris Jericho como Will Osprey son dos de sus luchadores favoritos.

El talentoso luchador se despidió con estas palabras:

«Gracias siempre por el apoyo. Los invito a que estén pendientes de mis eventos, de mi nuevo canal, de las nuevas secciones, mi Podcast y mis redes sociales, donde pondré los links para que me apoyen. FuerzaJuvi o algo así (risas). También estén pendientes de los anuncios de la Juvimania y de la Super X.

«Que Dios los bendiga y que tengan un feliz año a todos los que pertenecen a SÚPER LÚCHAS, a todos sus lectores y en especial a Ernesto Ocampo que es mi gran amigo».