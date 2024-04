Juventud Guerrera a Dr. Wagner: «Pensé que era profesional»

Juventud Guerrera y Dr. Wagner Jr. se enfrentarán en el regreso de La Súper X el próximo 18 de mayo en la Arena San Juan Pantitlán; sin embargo, las cosas se están poniendo candentes entre estos dos veteranos.

Wagner estaba programado para ser parte de la conferencia de prensa promocional del evento, a la cual no asistió. Por tal motivo, Juvi le recriminó su falta de profesionalismo.

«Yo tenía la idea de que era profesional. Se le hizo el depósito de su garantía y le dijimos que como empresa, para nosotros era importante que estuviera en la conferencia de prensa.

«Él se comprometió conmigo. Tuve que cambiar dos veces la conferencia porque no se daban los tiempos para el señor… Le di una fecha, le mandé un mensaje para recordarle y no me contestó…

«Se me hizo poco hombre y me doy cuenta de que eres un hablador y un vendido. Más te vale llegar a mi evento para que te parta la cara, ahora con más razón… Cumple tu palabra».