Justin Gaethje y lo que salió mal en UFC 300

Justin Gaethje perdió ante Max Holloway por nocaut en el último segundo en UFC 300 en abril. La derrota rompió una racha de dos peleas ganadas y cedió el título de la BMF a Holloway.

Gaethje ha mantenido un perfil relativamente bajo después de la derrota ante Holloway. Ha asistido a algunos eventos de la UFC, pero está tomando un camino lento y metódico de regreso al octágono mientras se recupera del brutal nocaut.

En una de las pocas veces desde UFC 300, Gaethje ha hablado sobre su actuación y se abrió sobre lo que siente que podría haber hecho de manera diferente en la jaula.

► Justin Gaethje reflexiona sobre lo que salió mal en UFC 300

En un reciente episodio de The Anik & Florian Podcast, Gaethje reveló lo que habría cambiado si pudiera retroceder en el tiempo a UFC 300.

«No me sentí agotado allí, lo que yo asumiría que la repercusión de romperte la nariz es no poder usarla», dijo Gaethje. «Mi plan de juego no era necesariamente el plan de juego correcto, pero eso es sólo algo que usted puede [preocuparse] después del hecho. [Max Holloway] fue muy preciso, perfecto esa noche… Creo que habría presionado más, habría intentado avanzar. Pensé que vendría más hacia mí, y cuando vino, fue tan impredecible».

Gaethje sigue siendo una de las mayores estrellas de la UFC después de una serie de actuaciones destacadas dentro del Octágono. Antes de la derrota ante Holloway, obtuvo victorias consecutivas sobre Rafael Fiziev y Dustin Poirier.

Gaethje ganó el entonces vacante cinturón BMF al noquear a Poirier con una patada en la cabeza en UFC 291 el año pasado. Sigue obsesionado con la posibilidad de luchar por el título de peso ligero de la UFC antes de colgar los guantes.

Mientras Gaethje se prepara para su regreso a la UFC, sigue siendo brutalmente honesto sobre su derrota más reciente, y es probable que la utilice como combustible para una futura actuación triunfal.