El peso ligero de UFC Justin Gaethje tuvo un poco de montaña rusa al llegar a UFC 313 con su oponente original retirándose, pero en su lugar obtiene una revancha contra Rafael Fiziev el sábado por la noche.

Esto no significa que Gaethje no tuviera al menos algunas dudas de que llegaría a pelear en el UFC 313 una vez que Dan Hooker se retiró debido a una lesión.

«Creo que hubo una pequeña cantidad de tiempo que estaba un poco dudoso de que íbamos a resolver algo», dijo Gaethje a los reporteros en la rueda de prensa en la semana de pelea.

«En mi mente todavía estaba peleando. Tuve que permanecer en esa mentalidad que todavía iba a la guerra 8 de marzo. Confié en mi entrenador y en mi manager para resolverlo. Les dije que tomaran la iniciativa y que ni siquiera me involucraran en la conversación».

Justin Gaethje (25-5) viene de una épica guerra con Max Holloway en UFC 300. Una guerra que finalmente perdió por nocaut en el último segundo.

Casi un año después estaba programado para pelear contra Dan Hooker. Una vez que Hooker se retiró algunos pensaron que Gaethje sería inteligente para mantener la pelea para más adelante. Gaethje no lo cree así.

«Creo que si empezara a preocuparme por los riesgos, me retiraría. Este es un deporte muy arriesgado y me encanta la intensidad que aporta. He estado deseando volver allí y sentir eso», dijo.

Antes de la semana de la pelea, Gaethje dijo en entrevistas que los aficionados deberían esperar que el Gaethje de las «World Series of Fighting» apareciera con algunos retoques.

«Sólo creo que la mentalidad agresiva. Acabo de ver la pelea de Max hoy por primera vez. Creo que luché muy bien que era tan grande que luchó muy bien esa noche. Incluso si vuelvo a ese tipo sigo siendo un atleta mucho más refinado», dijo.

«Con ese estilo agresivo y mis habilidades mucho más refinadas y mucho más precisas es una combinación peligrosa».