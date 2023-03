Justin Gaethje: Voy a volar el techo de la arena

Hay que admitir que Justin Gaethje está luchando en la parte baja de la clasificación en UFC 286, y merecidamente. Con una victoria, sin embargo, espera un rápido regreso a la cima de la división de peso ligero.

Gaethje (23-4) tiene enfrente a Rafael Fiziev, que busca colarse él mismo entre los cinco primeros de la categoría de peso. En este caso, Gaethje entiende la lucha contra un oponente de rango inferior.

“Creo que es la progresión natural de este deporte. Vengo de una derrota, he luchado por el título en dos de mis tres últimos combates. El número seis no está tan lejos, así que sí, creo que en este punto tengo que conseguir una victoria, y no importa quién sea“, dijo Gaethje a los medios de comunicación, incluyendo MMa Junkie durante el día de medios UFC 286 del miércoles.

“Creo que estoy sentado en el número tres en este momento, voy a luchar hacia abajo en el ranking como creo que debería. Y después de eso, está [Dustin] Poirier delante de mí, [Charles] Oliveira delante de mí, que va a luchar contra [Beneil] Dariush. El ganador de esa pelea va a luchar por el título. Así que o peleo contra Poirier a continuación y si no es el caso, entonces peleo por el título“.

Gaethje y Poirier pelearon una vez antes, una pelea en la que “The Highlight” terminó en el cuarto asalto. Pero pocos aficionados estarían en contra de una revancha, dado lo entretenido que fue el primer encuentro – y luego está el estatus de Gaethje entre los grandes artistas de todos los tiempos en el deporte. Eso es algo de lo que el miembro del Elevation Fight Team se siente muy orgulloso.

“Oh, sí. Por supuesto que voy a volar el techo de la arena. Soy el peleador más emocionante que ha pisado el octágono en la historia de este deporte“, exclamó Gaethje. “Por supuesto que me enorgullezco de ello”.

Ese nivel de emoción no proviene de nada que Gaethje planee conscientemente durante una pelea, eso sí. Como él mismo explicó,

“Todo va tan rápido. Definitivamente, no puedo recordar ni un pensamiento. Tu capacidad para retener información ahí dentro es inexistente. Todo va tan rápido que, si te tomas el tiempo necesario para retener la información, tu periferia y tu intuición se esfuman durante uno o dos segundos. Y estamos luchando en menos de segundos, menos de centímetros, así que no hay tiempo para nada de eso”.

Por eso, los finales explosivos y los combates violentos no son algo que tenga en cuenta en su entrenamiento, ni necesita moderar sus propias expectativas al respecto.

“No es a propósito, simplemente soy así. En la lucha libre, la lucha puede ser aburrida, mis combates nunca lo fueron. No sé por qué. No puedo apagarlo”.