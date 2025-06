Justin Gaethje está tan seguro de que merece estar en la cima del peso ligero que no está dispuesto a esperar más. Él piensa que merece una oportunidad contra los mejores y que su lugar en la división ya está claro.

Por eso, le dijo a su manager que si no logra pelear contra el ganador del próximo combate por el título vacante entre Ilia Topuria y Charles Oliveira, se dará por vencido. Gaethje no quiere seguir esperando sin tener una oportunidad real. Para él, su rendimiento y su historia en el UFC respaldan que es uno de los mejores en su categoría.

Ha peleado contra algunos de los nombres más grandes y ha mostrado que puede enfrentar cualquier estilo. La emoción de pelear por el título siempre ha estado en su mente, y ahora siente que ha llegado el momento. La pelea entre Topuria y Oliveira es importante, ya que determinará quién será el próximo campeón de la división.

«Justin Gaethje pelea contra el ganador (del UFC 317). Ha ganado tres de sus últimas cuatro peleas. Ha salvado al UFC dos veces. Lo necesitaban y él estuvo ahí», dijo el mánager de Gaethje, Ali Abdelaziz, a Submission Radio. «Este chico ha hecho mucho por el deporte y si alguien dice que no se lo merece… Él dijo: «Si no voy a pelear por el título, colgaré los guantes».

«Es un tipo con muchos principios. Me lo dijo ayer. Estuve con él en la pelea. Dijo: «Si no voy a tener una oportunidad por el título, me siento menospreciado. Me encanta ser un peleador de la UFC. Me encanta la UFC, pero siento que la UFC tiene que corresponderme». Ahora mismo no siente ese amor».

Gaethje cree firmemente que él debe ser la opción lógica para esa pelea, y si no se le da esa oportunidad, considera que no tiene sentido seguir en esa división solo esperando. En pocas palabras, no quiere ser uno más en la fila que nunca avanza; tiene claro que merece una oportunidad real ahora. La conversación con su manager refleja su determinación y su deseo de pelear por el cinturón pronto, o de tomar otro rumbo si no se le da esa chance.

Aunque exigir una oportunidad por el título no siempre funciona para los peleadores de la UFC, pero Abdelaziz cree que Gaethje es un caso especial, dado lo que ha hecho por la promoción a lo largo de los años.

«Al final del día, creo que a este tipo lo quieren. Creo que le darán lo que quiere», dijo Abdelaziz. «Pero al final del día, primero tenemos que ver qué pasa entre Charles e Ilia».

Dado que la UFC no parece especialmente dispuesta a dar al actual contendiente número 1, Arman Tsarukyan, una oportunidad por el título después de que se retirara de su anterior oportunidad a principios de año, parece que el número 3, Gaethje, tiene muchas posibilidades de ser el siguiente en la lista.

Dicho esto, Gaethje fue derrotado por Oliveira en su anterior desafío por el título en 2022, y se sabe que Topuria está interesado en zanjar una antigua rivalidad con el número 9, Paddy Pimblett, por lo que nada es seguro en este momento.

Aunque la postura de Gaethje ha generado bastante conversación en el mundo del MMA, porque muestra cuánto está dispuesto a luchar por su oportunidad y qué tan firme está en su convicción.