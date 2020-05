Justin Gaethje piensa que Conor McGregor está perdiendo su influencia

Justin Gaethje se pregunta por qué de repente Conor McGregor lo está atacando. Gaethje ha dejado saber que no es fanático del "Notorious". El año pasado, "The Highlight" llamó a McGregor un "padre de mierda" . McGregor no respondió a la observación hasta hace poco . Esto hace que Gaethje piense que la popularidad de McGregor está empezando a flaquear.

McGregor disparó un tiro de advertencia a Gaethje, diciendo que lo "matará". Gaethje saltó a Twitter para responder.

Isn’t it ironic that this dude is on his knees. Careful @TheNotoriousMMA you are losing your clout. @DustinPoirier is sitting there ready to go like I was for the last 3 years. #gaethjevskhabib @danawhite @seanshelby @Mickmaynard2 pic.twitter.com/WUCbDFnHM4

— Justin Gaethje 🇺🇸 (@Justin_Gaethje) May 15, 2020