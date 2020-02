Justin Gaethje: «No hay dudas de que Conor McGregor me está evitando»

Justin Gaethje cree que Conor McGregor lo está evitando. Gaethje ha estado llamando al irlandés durante bastante tiempo, y le disparó a McGregor por hacer su pelea de regreso contra Donald Cerrone dado que ‘The Highligt’ acababa de noquear a ‘Cowboy’.

Después de que McGregor ganó, la conversación de basura solo aumentó a medida que él llamó a la pelea pero dice que el irlandés lo está evitando.

No doubt about it. https://t.co/4ol5bgyhQc

— Justin Gaethje 🇺🇸 (@Justin_Gaethje) February 21, 2020