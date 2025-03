Justin Gaethje no está interesado en la trilogía de Dustin Poirier

Justin Gaethje tuvo su oportunidad de conseguir el título de peso ligero de UFC, pero eso no significa que haya terminado de perseguir el cinturón.

Gaethje, quien se recuperó de su derrota por KO ante Max Holloway el sábado pasado en el evento co-principal de UFC 313, dejó en claro que todavía está buscando el oro. El peleador de 36 años quiere su oportunidad ante el campeón Islam Makhachev. No está seguro de que su victoria por decisión sobre Rafael Fiziev lo lleve allí, pero definitivamente ayuda a su causa.

Gaethje (25-5 MMA, 8-5 UFC) no sabe qué tiene sentido para él después de UFC 313, pero una cosa está clara: no habrá pelea de trilogía contra Dustin Poirier .

“No, he dicho muchas veces que no creo que ninguna de nuestras familias se merezca eso. Estamos 1-1. Estoy de acuerdo con eso. Si él está de acuerdo con eso, entonces no. Creo que somos contendientes, pero si le ganamos a otros, si le gano, no creo que ninguno de nosotros sea considerado un contendiente”.