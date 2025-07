La estrella de UFC, Justin Gaethje, ha dejado en claro que, por encima de todo, hay una cosa que realmente quiere y desea: otra oportunidad por el campeonato de peso ligero de UFC.

Todos sabemos que Justin Gaethje es uno de los peleadores más emocionantes de su generación. Además, también es uno de los pesos ligeros más laureados de su época. Sin embargo, lo que no ha logrado hasta ahora es conquistar el campeonato de peso ligero de la UFC, algo que quiere rectificar antes de colgar los guantes definitivamente.

Justin Gaethje ha dejado claro recientemente que quiere una oportunidad por el cinturón de peso ligero y que cree que se lo merece. Aunque es muy probable que suceda, «The Highlight» parece haber estado en un punto muerto con la UFC.

Recientemente, incluso se ha hablado de que se enfrente a Paddy Pimblett en una eliminatoria por el título. Sin embargo, para Justin Gaethje, eso simplemente no es una opción.

► Justin Gaethje sigue buscando una oportunidad por el título

«Absolutamente no (peleando con Pimblett)», dijo Gaethje. «Si ese es el camino que quieren que tome, entonces creo que ya no me necesitan. Sé que suena mezquino o algo así, pero soy el número 3, tengo un récord de 3-1 en mis últimas cuatro peleas, el campeón (Islam Makhachev) me llamó para pelear conmigo y se marchó. Traen a un nuevo boxeador y le dan la pelea a un boxeador con un récord de 2-2. Si su algoritmo y su combate les dice que solo me usen hasta que me derroten, entonces tendré que reevaluar seriamente mi estrategia.

«Me he adherido a un sistema basado en el mérito. He vivido según ese sistema. Si quieren darle la pelea a Arman, y Arman tuvo la pelea, entonces yo la tuve y le di la pelea a otro. Él tuvo la pelea y se retiró. Son dos escenarios diferentes. Si me ponen en la misma posición y luchan por mi lugar, entonces me voy a enojar por eso”.

En definitiva, Gaethje dijo que se centra en lo positivo. Piensa en el resultado ideal para su carrera, y ese sería conseguir la oportunidad por el título contra Topuria antes de que finalice el calendario de 2025, y luego llegar a 2026 con el deseo de revancha contra Holloway en la cartelera de la Casa Blanca de UFC y culminar su carrera de forma épica.

«En el mejor de los casos, el mejor capítulo de mi vida; si sucede, creeré que esto es una simulación, pero le gano a Topuria este año, lo defiendo contra Holloway en el césped de la Casa Blanca y luego me retiro con el BMF y los cinturones de campeonato«, dijo Gaethje. «No hay mejor manera de escribirlo. Pero soy un poco parcial».