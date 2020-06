Justin Gaethje explica por qué evita usar la lucha en las peleas

El campeón interino de peso ligero de UFC, Justin Gaethje, ha explicado por qué tiende a evitar usar la lucha dentro del octágono.

Gaethje es conocido por sus peleas salvajes, sus patadas cortantes y su poder de golpeo para terminar la pelea. Sin embargo, el campeón interino comenzó su carrera en los deportes de combate como luchador de la División 1 de la NCAA .

Hablando en el podcast Under the Belt de Brendan Schaub, Gaethje explicó que la lucha simplemente lo cansa mucho más que golpear.

“La forma en que lucho o la forma en que hago algo no es para preservar la energía. No lucho por preservar la energía ".

Justin Gaethje peleó por última vez en mayo, cuando intervino con poca anticipación para reemplazar al campeón de peso ligero de UFC Khabib Nurmagomedov contra Tony Ferguson. La pareja peleó por la correa ligera interina.

Ferguson, quien estaba montando una racha de 12 peleas, entró en el enfrentamiento como un ligero favorito, pero fue golpeado en los pies y finalmente fue detenido por Gaethje en el quinto round. Habiendo capturado el título interino, ahora se espera que Gaethje enfrente a Nurmagomedov por la correa indiscutible en el futuro cercano, tal vez en UFC 253 en septiembre.

Gaethje probablemente entrará en su pelea con Nurmagomedov como un perdedor, pero parece estar desarrollando un plan de juego sólido para destronar al campeón indiscutible.

“ Tienes que defenderte. Sin el juego de pies, no puedes mantenerte alejado de la cerca. Si está tomando un tiro al aire libre, te llevará a la cerca. No va a intentar derribar a la intemperie. Miras todas sus peleas. Quizás veas cinco derribos que intentó en el medio de la jaula. Comenzará en el medio, pero es demasiado agresivo hacia la jaula".

Justin Gaethje también habló sobre su plan de juego para Nurmagomedov en una entrevista reciente con ESPN .

"Soy tan atlético. Lo primero que debes hacer cuando te cansas son tus piernas, así que mis piernas, desde ahora hasta entonces, estaré corriendo mucho, saltando mucho la cuerda, muchos escalones, sentadillas".

"Si mis piernas están en forma no me canso, Si no me canso, puedo volver a levantarme. Si puedo volver a subir, puedo golpearlo como un camión. Solo tengo que patearlo ocho veces en las pantorrillas antes de que se vea comprometido. Hay muchos factores. Voy a trabajar para ser yo, mantenerme en forma. Todo es cardio ”.