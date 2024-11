Justin Gaethje descarta revancha con Michael Chandler

Justin Gaethje no está interesado en volver a tener una relación con Michael Chandler. Gaethje (25-5 MMA, 8-5 UFC) superó a Chandler en una batalla por la Pelea del Año en 2018.

En una entrevista reciente en Bussin’ with the Boys, Chandler expresó interés en volver a tener esa pelea contra Gaethje, pero «The Highlight» tiene otras ideas.

Preferiría enfrentarse a un nuevo oponente, pero si su próxima pelea es una revancha, no será contra Chandler (23-9 MMA, 2-4 UFC).

“Estoy más interesado en una revancha con (Charles) Oliveira o (Dustin) Poirier. Prefiero algo nuevo. Creo que la pelea entre Poirier y yo sería genial si fuera la última. Simplemente creo que ambos somos contendientes, y no creo que seamos contendientes si (Chandler y yo) peleamos entre nosotros.

“Me conformo con un 1-1. Ojalá que así sea. Creo que Dan Hooker, no sé si (Alexander) Volkanovski volverá (al peso ligero). Sé que (Max) Holloway volverá (a las 155), o tal vez vuelva a subir. Me encantaría esa revancha. Pero al ser el número 3, hay muchas opciones. Les dije que quiero pelear en marzo. Así que creo que en marzo será en Las Vegas. Estaré allí”.

El interés de Chandler en Gaethje llega después de sufrir la derrota ante Charles Oliveira por segunda vez el pasado sábado en UFC 309. Habiendo peleado y perdido ante Oliveira antes , Gaethje tuvo grandes elogios para el ex campeón de peso ligero de UFC.

“Oliveira es un problema. Es un tipo duro. Es bueno. Supongo que ha encontrado su camino. Ha estado ahí desde que era un niño, lo mismo que Max Holloway. Todos estos tipos llegaron y comenzaron a pelear contra los mejores a una edad tan temprana, y verlos avanzar, atravesar el camino difícil y luego salir victoriosos ha sido impresionante de ver, y fue una pelea impresionante”.