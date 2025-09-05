Jushin “Thunder” Liger y Maika estarán en AniMole 2025

La Mole abrirá sus puertas a los seguidores del anime, el manga y la lucha libre japonesa con AniMole 2025, que se celebrará los días 26, 27 y 28 de septiembre en el World Trade Center de la Ciudad de México.

En esta edición, la convención contará con la presencia de dos figuras que marcarán la pauta: Jushin “Thunder” Liger, leyenda viviente de New Japan Pro-Wrestling (NJPW), y Maika, una de las máximas estrellas de STARDOM. Ambos llegan como representantes de Bushiroad dentro de su Bushiroad Expo 2025.

►¿Cómo conseguir foto con Liger y Maika?

Durante el evento, Liger ofrecerá sesiones de fotos y autógrafos con acceso limitado a 50 boletos diarios, que podrán obtenerse al realizar compras mayores a 400 pesos en el stand de la marca. Maika tendrá encuentros gratuitos con los fans, también restringidos a 50 personas por día, mediante la compra mínima de 300 pesos.

Los horarios de interacción con los luchadores están programados para el 27 y 28 de septiembre en distintos bloques. Además, el 27, de 13:30 a 14:30 horas, el presidente de Bushiroad, Takaaki Kidani, participará en una dinámica especial donde compartirá su tarjeta de presentación hasta agotar existencias.

► ¿Qué ofrecer Bushiroad en La AniMole?

La Bushiroad Expo, en el stand #813, incluirá demostraciones de juegos de cartas como hololive OFFICIAL CARD GAME y Godzilla Card Game, con cartas promocionales gratuitas.

AniMole 2025 también recibirá a invitados internacionales como Amy Jo Johnson (Power Rangers), el animador Hisashi Kagawa (Sailor Moon, Pokémon) y el escritor Scott Snyder (Batman), además de más de 40 actores de doblaje y conciertos en vivo.

Los boletos están disponibles en el portal oficial de La Mole: lamole.com.mx

.