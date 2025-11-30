Seis años atrás, el mundo de la lucha libre también se encontraba contando los días para despedir a una figura crucial del puroresu. Si ahora Hiroshi Tanahashi está a las puertas de su canto de cisne cuando cuelgue las botas en Wrestle Kingdom 20, Jushin «Thunder» Liger hizo lo propio en Wrestle Kingdom 14.

Sin embargo, ya saben que hablando de lucha libre, los retiros casi nunca son definitivos. Y ayer, Liger alimentó esta creencia con su inesperada implicación competitiva en el tradicional SuperShow que se celebra durante WrestleCade, este año desde el Benton Convention Center de Winston-Salem (Carolina del Norte, EEUU).

Eso sí, su actuación tampoco quedará realmente como un punto señalado de su carrera, sino más bien como una anécdota. De hecho, ni fue anunciada de antemano. A mitad del SuperShow, Joey Janela lanzó un reto abierto y mira por dónde, Liger respondió, acompañado del no menos legendario Sonny Onoo, venciendo al ex-AEW en apenas dos minutos. Quién diría que, pese a una anécdota, Janela sería el último rival de Liger, tras serlo de Sabu meses atrás. Sus «haters» deben estar contentos.

► Resultados WrestleCade SuperShow 2025

He aquí todo lo que dio de sí el SuperShow de la WrestleCade, convención que concluye hoy.

