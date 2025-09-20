Jurassic Express se reune en All Out

El Scotiabank Arena explotó en emociones cuando Jack Perry y Luchasaurus, ahora nuevamente juntos como Jurassic Express, reaparecieron en AEW All Out. El momento llegó tras un brutal lucha de escaleras en el que los Young Bucks no pudieron ganar los títulos de parejas,

Tras la lucha parecía que la arrogancia de Matt y Nick Jackson marcaría el cierre del momento, pero una sorpresa llegó de la nada en un ahora exaliado.

Pero entonces irrumpió Perry, quien atacó sin piedad a los Bucks, recordando viejas cuentas pendientes aunque fueron aliados por algún momento. El público enloqueció, pero lo mejor estaba por llegar: Perry reveló que no estaba solo y presentó al “gigante traidor” que alguna vez lo abandonó. Killswitch, antes conocido como Luchasaurus, apareció para limpiar la casa y sorprender a todos al reconciliarse con su viejo compañero.

El clímax fue inolvidable: Killswitch se despojó del cinturón marcado por su pasado con Christian Cage y abrazó a Perry, cerrando simbólicamente años de traiciones. Entonces, el rugido de la arena se volvió ensordecedor cuando sonó “Tarzan Boy”, himno que definió a Jurassic Express en sus días dorados como campeones.

► ¿Qué pasará con Jurassic Express?

Este regreso no es solo nostalgia: es una declaración de guerra. Jurassic Express, que en 2022 fue destronado precisamente por los Bucks, vuelve para reclamar su sitio en la división de parejas.

El tiempo dirá si la dupla logrará dejar atrás la oscuridad de los últimos años, y cuál será el futuro de este equipo que marcó miles de fans.