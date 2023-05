Jungle Boy: “Nunca seré como MJF”

Jungle Boy está cerca de luchar contra MJF por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW en un combate en el que también estarán Darby Allin y Sammy Guevara buscando destronar al monarca en el que será además un choque entre los pilares del futuro de la compañía en Double or Nothing. Cada uno de ellos fundamental pero también distintos. No se parecen en nada Jack Perry y Maxwell Jacob Friedman, en especial a la hora de realizar promos, algo que estuvo comentando recientemente el contendiente en una entrevista con Simon Miller en WhatCulture.

> Jungle Boy no es como MJF

“Sí, con lo de la promo, realmente no pensé en eso en las indies. Todo lo que realmente quería hacer era luchar. Cuando era niño, quería luchar y hacer cosas geniales. Siento que eso no es una prioridad. En su mayor parte, me siento bastante competente. Podría entrar allí con cualquier persona en el mundo y luchar. Las promos, me criticaron mucho al principio cuando dije que quería huir cuando me obligaran a hacerlo. La gente pensó que era algo literal. Es una expresión.

“No es lo que más me gusta hacer. Nunca voy a ser como MJF y aparecer y solicitar 30 minutos para salir y parlotear. Dicho esto, ya no me importa. Me gustaría mejorar un poco cada vez que avanzo. Es lo que es. Tiene que hacerse. No estoy tan preocupado por eso, y me siento más cómodo todo el tiempo“.

¿Qué opinas de Jungle Boy? ¿Y de MJF?