La temporada 33 de The Ultimate Fighter (TUF), el reality show de la UFC, se estrenará el 27 de mayo de 2025 en ESPN+ y UFC Fight Pass. Esta edición, que celebra el 20º aniversario del programa, contará con participantes masculinos en las divisiones de peso mosca y wélter. Los entrenadores serán los ex peleadores Daniel Cormier, ex campeón de peso completo y semicompleto, y Chael Sonnen, ex contendiente al título en las divisiones de peso semicompleto y medio.

► El Team Cormier está listo

En una reciente publicación en Instagram, «DC» confirma que tiene a su equipo listo y en él se incluye a la Superestrella de WWE Julius Creed, integrante tanto del equipo The Creed Brothers como de la facción American Made. La relación entre ambos no es nada nuevo ya que el luchador ayudó al también comentarista mientras se preparaba para su combate con Jon Jones en UFC 214. Además, se confirma a Bob Cook, Rosendo Sanchez, Michael Chiesa, Tiago Beowulf y John Wood.

En su combate más reciente, Julius se unió a su hermano, Brutus Creed, en un enfrentamiento contra The War Raiders por el Campeonato Mundial en Parejas de WWE. Ellos mismos provocaron su descalificación y posteriormente posaron con los cinturones, lo cual indica que próximamente los dos equipos e verán las caras de nuevo.