Julianna Peña y su factor diferencial en UFC

La campeona del peso gallo femenino de la UFC, Julianna Peña, no se siente intimidada por su condición de no favorita para el esperado enfrentamiento contra Kayla Harrison este año.

Peña y Harrison, que llevan mucho tiempo discutiendo sobre una posible pelea, parecieron preparar su inevitable futuro enfrentamiento al salir victoriosas del UFC 307 celebrado en Salt Lake City el mes pasado.

Mientras que «La zorra de Venecia» se aseguró una decisión ampliamente debatida sobre Raquel Pennington para volver al trono de las 135 libras, la dos veces campeona de la PFL y medallista de oro olímpica superó a Ketlen Vieira al principio de la noche para ponerse 2-0 en su año de debut en la UFC.

Aunque la campeona ha presionado para que Amanda Nunes regrese de su retiro para su trilogía, parece que tendrá la tarea de frenar el ascenso de Harrison hacia la cima en algún momento de este verano. Los pronosticadores, por su parte, no parecen creer que eso sea probable. Las primeras líneas colocaban a Peña con una enorme desventaja de +700.

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Julianna Peña se ganará 700 dólares.

Durante una aparición en el podcast OverDogs, la reina del peso gallo reaccionó a esas probabilidades, destacando la ventaja que tiene sobre la gran favorita Harrison.

«Creo que una de las razones por las que estoy 7-1 por debajo, o por las que siempre me pasan por alto, o por las que la gente siempre me descarta, es que quizá no soy la más sólida técnicamente», dijo Peña. «(Quizá no) lo hago todo perfecto, donde soy tan técnico. Pero siempre he tenido algo que me ha diferenciado de los demás, y es mi mentalidad. Y nunca me he puesto un techo en cuanto a lo que soy capaz de hacer. Siempre he creído que puedo hacerlo.

«Cuando tienes esa fortaleza mental de ‘no me importa lo que hagas, voy a seguir levantándome y seguir yendo a por ti a un millón de kilómetros por hora’, vas a tener que cortarme literalmente la cabeza para conseguir que pare, porque no voy a parar».

Todavía no se ha confirmado una fecha para la primera defensa del título de Peña desde que recuperó el oro a costa de Pennington en 2024.