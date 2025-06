Julianna Peña reacciona a la derrota en UFC 316

Julianna Peña quiere volver a la pelea por el título después de UFC 316. Peña (13-6 MMA, 8-4 UFC) perdió su título de peso gallo ante Kayla Harrison (19-1 MMA, 3-0 UFC) por sumisión en la pelea coestelar del sábado en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

A la espera del resultado de esta pelea estaba la ex doble campeona de UFC Amanda Nunes, quien volverá del retiro para retar a Harrison. Ambas se enfrentaron en el octágono después del combate.

«La Zorra Venezolana» recurrió a Instagram para hablar de su derrota y quiere al ganador de Harrison vs. Nunes (23-5 MMA, 16-2 UFC).

Gracias a los fans que me apoyaron con su amor y ánimo durante este #fightcamp . Los quiero a todos y me siento muy agradecida por todo el apoyo y la energía que me brindan. ¡Significa mucho 🥹! Lamento no haber podido hacer el trabajo 💔. Estoy súper decepcionada, ¡pero me quito el sombrero ante Kayla por su victoria!

¡Es hora de curarse y prepararse para su próxima pelea porque yo elegiré a la ganadora!