La aspirante al título de peso gallo de la UFC Kayla Harrison no se tomó muy bien las acusaciones vertidas recientemente por la ex campeona Julianna Peña.

La rivalidad entre Harrison y Peña viene de lejos, incluso antes de que la primera llegara con éxito al mayor escenario de las MMA el pasado mes de abril en UFC 300.

En esta ocasión, la dos veces medallista de oro olímpica se estrenó en la UFC tras dos campeonatos bajo la bandera de la PFL. En una de las mejores actuaciones de la noche, Harrison sometió a la ex reina del peso gallo Holly Holm.

Ese resultado dejó a muchos pidiendo que la oriunda de Ohio recibiera una rápida oportunidad por el oro, pero tendrá que esperar su turno mientras Peña intenta destronar a Raquel Pennington.

Durante una reciente aparición en el programa The MMA Hour con Ariel Helwani, «La zorra venezolana» insistió en que ella es más merecedora que Harrison, y también hizo algunas atrevidas afirmaciones sobre la recién llegada a la UFC y su equipo.

«Aléjate de la aguja, hermano. … Tal vez no ahora», dijo Peña cuando se le preguntó si cree que Harrison toma esteroides. «Pero definitivamente en el pasado. No hay duda. No hay duda. … Simplemente ya tengo la mentalidad de que la gente está haciendo trampas. Especialmente de ATT (American Top Team), 100 por ciento en ATT.

«Cuando Dan Lambert me llevó allí después de ganar The Ultimate Fighter, me dijeron literalmente que todas las peleadoras estaban en el baño disparándose en el c*lo con esteroides», añadió Peña. Como era de esperar, Harrison no tardó en responder…

► Harrison sobre la acusación de Peña de dopaje: «La USADA me ha hecho pruebas desde que tenía 12 años».

A pesar de que Harrison parece estar a la espera del ganador de Pennington vs. Peña, que se espera que tenga lugar en el UFC 307 en Utah el próximo mes de octubre, la retadora tiene otros planes.

«La Zorra Venezolana» le dijo a Helwani que después de recuperar el cinturón de las 135 libras, planea llamar a la ex campeona de dos divisiones Amanda Nunes en lugar de Harrison.

Al responder y negar vehementemente la acusación de PED de Peña en X (Twitter), Harrison acusó a la ex campeona de encontrar «todas las excusas del mundo» para evitar compartir el octágono con ella.

«He sido probada por la USADA desde que tenía 12 años», escribió Harrison. «Encontrarás todas las excusas del mundo para no pelear conmigo. Y la única inyección en el c*lo que la gente necesita a tu alrededor es medicación contra las náuseas».

Queda por ver qué le depara el futuro a Harrison, que ha insinuado una segunda pelea en la UFC contra otro aspirante en lugar de esperar a una probable oportunidad por el título.

La bicampeona de la PFL también ha acogido con satisfacción un posible enfrentamiento con la retirada Nunes. Después de que la «Leona» se lamentara de que su ex compañera de equipo no la hubiera llamado en UFC 300, Harrison se ha ofrecido a pelear con la brasileña mientras Pennington y Peña resuelven sus rencillas a finales de año.