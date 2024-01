Julianna Peña espera que Amanda Nunes regrese a UFC

Julianna Peña confía en que UFC no haya visto lo último de Amanda Nunes. Nunes, ex campeona de dos divisiones de UFC, estuvo presente en UFC 297 para ver a Raquel Pennington y Mayra Bueno Silva competir por el título de peso gallo femenino de UFC que dejó vacante cuando se retiró en junio pasado.

Después de ver a Pennington derrotar a Silva para reclamar el cinturón que Nunes tuvo entre 2016 y 2021 y luego nuevamente entre 2022 y 23, “La Leona” abrió la puerta para un posible regreso en el programa posterior a la pelea de UFC 297, afirmando que todavía se sentía como una campeón y “vería qué pasa” cuando se le preguntara si volvería a competir. Si alguien se sorprendió con la noticia, ciertamente no fue Peña.

“No me sorprendió que Amanda estuviera allí. Sé que ella va a salir del retiro. Y esto es lo que realmente me jode: cuando estuve en su última pelea, la abucheé porque ella se iba a retirar y le dije: ‘No te retires, tenemos literalmente la pelea más importante en el campeonato femenino’. historia, trilogía, nunca antes se había hecho. ¿Qué haces diciendo que te vas a jubilar? Que broma.’ Entonces la estaba abucheando por eso y eso merece un abucheo, porque ella está allí diciéndole a Megan Olivi que volverá de su retiro. Así que tenía razón y es solo Místico Peña una vez más.

“Todos sus fans [estaban] molestos conmigo, ‘¿Por qué la abuchearías? ¿Cómo te atreves?’ Pero es como, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a decir que se retira, y después de una pelea de mujeres, ahora dice que regresará? Sal de aquí. Mira, es genial para los negocios. He estado tratando de convencerla para que regrese todo este tiempo, así que es absolutamente hermoso para todos. Y sabía que ella no iba a poder mantenerse alejada, así que pensé, ella solo se retira para llamar la atención. Es simplemente ridículo”.

Peña, de 34 años, y Nunes, de 35, tienen una gran historia juntos. Nunes, ex campeona de peso gallo y peso pluma de UFC, generalmente es considerada la mejor peleadora en la historia de las MMA, sin embargo, la única mancha en su reinado de siete años por el título fue una sorprendente derrota por sumisión ante Peña en UFC 269 .

Nunes finalmente se vengó de esa derrota y recuperó su cinturón de peso gallo con una victoria por decisión sobre Peña en UFC 277 . Luego, los rivales estaban programados para enfrentarse en una pelea de trilogía en junio de 2023 en UFC 289 , sin embargo, Peña se retiró debido a una lesión y Nunes se enfrentó a Irene Aldana como retadora de reemplazo, después de lo cual se retiró como campeona reinante de dos divisiones de UFC.