Julianna Peña duda que su victoria sobre Kayla Harrison le gane respeto

Julianna Peña es la campeona de peso gallo de la UFC. La que saldrá segunda en la pelea coestelar del sábado. La que ha ganado el oro de la UFC no una, sino dos veces.

Y, aun así, no puede evitar sentirse un poco irrespetada de cara al UFC 316.

Peña está a solo unos días de defender su título de la UFC contra Kayla Harrison en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, y sabe que todo está en su contra. Esta no es la primera vez, ya que «La Venezolana Vixen» dio una de las mayores sorpresas en la historia de la UFC al someter a la indomable Amanda Nunes en el UFC 269 para ganar su primer título.

Por alguna razón, Peña rara vez ha recibido el mismo reconocimiento que sus compañeros campeones, e incluso si derrota a la favorita Harrison, no espera que eso cambie.

“ Pensé que vencer a la mejor de todos los tiempos me daría ese respeto, pero no fue así, así que nunca se sabe. Lo digo a menudo, pero es tan cierto: nunca es suficiente. No importa lo que hagas, nunca es suficiente. Todos siempre querrán más de ti”.

La trascendental victoria de Peña sobre Nunes fue vista de forma menos favorable tras su revancha en UFC 277, donde Nunes ganó por una amplia decisión unánime y recuperó el título de peso gallo. «La Leona» se retiró desde entonces, lo que le dio la oportunidad a Peña de reclamar un título vacante, lo que logró con éxito en UFC 307 el pasado octubre con una ajustada victoria por decisión dividida sobre Raquel Pennington .

Las credenciales de Harrison incluyen ser la primera medallista de oro de Estados Unidos en judo, y también la primera bicampeona de la PFL en la historia del país. Tiene un récord de 15-1 en MMA, con su única derrota ante Larissa Pacheco , una oponente a la que derrotó dos veces antes de su último enfrentamiento. Con victorias sobre Holly Holm y Ketlen Vieira que completan su palmarés, Harrison es una gran favorita para el evento coestelar del sábado.

Eso a Peña no le molesta en lo más mínimo.

“Me dijeron que soy una perdedora 6 a 1, y ser una perdedora 6 a 1 siendo campeona es una gran falta de respeto, en primer lugar. En segundo lugar, todos me descartan. De seis personas, solo una cree que voy a ganar la pelea, y eso me pone en una posición en la que, como creen que voy a perder en cinco segundos y creen que ya estoy fuera de esta pelea, entonces no tengo nada que perder y sí mucho que ganar.

Estoy obsesionada con el proceso, no tanto con el resultado. Disfruto del proceso, me obsesiona disfrutarlo, y cuando le pones tanta atención… Ella está en una posición en la que ‘tiene que’, ‘debería’, ‘más te vale’ y ‘ya está hecho’. Esos son los límites que se impone: ‘deberías’, ‘puedes’, ‘lo harás’, ‘lo harás’ y ‘ya está hecho y ya pasó’. La realidad es que cuando te presionas tanto y estás tan concentrada en ‘tienes que vencerla en 10 segundos y no lo consigues’, eso puede influir en tu mentalidad y en tu forma de luchar, mientras que a mí todos siempre me descartan. Así que, cuando me pones en una posición en la que no tengo nada que perder y sí mucho que ganar, me conviertes en una mujer muy peligrosa.