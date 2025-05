Julianna Pena acusa a Kayla Harrison de usar esteroides

No importa lo que digan Kayla Harrison o su equipo, nada convencerá a Julianna Peña de que su contrincante al título en el UFC 316 está doblando el sistema.

Desde que las estrellas se alinearon para que Harrison (18-1 MMA, 2-0 UFC) peleara por el oro en la cartelera del 7 de junio en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey ( ESPN+ pay-per-view), la actual campeona Peña (11-5 MMA, 8-3 UFC) no ha sido tímida con las acusaciones de uso de drogas para mejorar el rendimiento .

Peña está convencida de que la dos veces medallista de oro olímpica Harrison ha estado haciendo trampa desde mucho antes de que tuviera éxito en la competencia de MMA, y aunque no hay resultados positivos para sustancias prohibidas a lo largo de más de una década de pruebas documentadas, eso no cambia la opinión de la campeona.

Tras los últimos comentarios de Peña, el entrenador en jefe de Harrison, Mike Brown de American Top Team, dijo que todas las acusaciones son completamente infundadas y que su estudiante es una atleta única.

Peña admite que probablemente se retractaría del tema si estuviera sola en perspectiva. Sin embargo, dijo que analiza las opiniones de los aficionados al boxeo y otros miembros de la comunidad de MMA y le cuesta convencerse de que está equivocada.

«En toda mi carrera en la UFC, desde 2013, el uso de sustancias para mejorar el rendimiento (PED) o esteroides nunca ha sido un tema candente ni se ha discutido sobre ningún oponente que haya tenido. Esta es la primera y única vez. Así que no soy la única. Que ella responda, porque creo que todos ven lo mismo que yo y soy yo quien lo dice abiertamente, pero ustedes me están haciendo las preguntas a mí. Deberían hacérselas a ella. Y no me importa cuánto diga que se ha hecho pruebas y que está limpia, eso también lo dijo Lance Armstrong, y le habrías creído cada vez que lo dijo. No lo hizo. Es una de esas cosas en las que la gente es inteligente. Saben cómo engañar al sistema y es una pregunta que ella debe responder, no yo».