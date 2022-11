Julianna Peña a Daniel Cormier: «¿Por qué me odias»

Julianna Pena ha aplaudido a Daniel Cormier por decir que no se merece una trilogía con Amanda Nunes. Peña, quien destronó a la campeona de peso gallo Nunes con una impresionante sumisión sorpresiva en UFC 269, perdió su revancha en UFC 277 por decisión. Aunque una Peña ensangrentada mostró mucho corazón, fue vapuleada durante 25 minutos.

En su programa ESPN «DC & RC», Cormier dijo que la derrota de Peña ante Nunes no justificaba una revancha inmediata. Pero Peña no está de acuerdo y le da una oportunidad al ex campeón dual de UFC.

“¿Estás diciendo que mi trabajo no lo justifica? Soy la primera mujer en ganar ‘The Ultimate Fighter’, me rompí cuatro de cinco ligamentos en la rodilla y regresé de eso, en realidad ambas rodillas, di a luz y tuve un bebé y regresé de eso, Peña dijo mientras trabajaba en el escritorio como analista de ESPN .

“He estado arañando y arañando mi camino hacia la cima y he estado en esta división desde 2013 cuando permitieron por primera vez que las mujeres se unieran al UFC, e hice todo lo que dije que iba a hacer antes de esa pelea. DC, has tenido 10 peleas por el título, hermano. Como, ¿por qué me odias por querer tener una pelea de trilogía? ¡Diez! Creo que esa es la mayor cantidad de peleas por el título en la historia de UFC. Quiero decir, vamos, amigo. Como, no me bloquees, amigo”.

Cuando Peña inmediatamente revanchó a Nunes, esperaba demostrar que no tuvo suerte en su primera pelea. Pero con la serie ahora empatada en uno por pieza, Peña cree que lo siguiente debería ser una trilogía.

“Tu pináculo para llegar a la cima es ganar el cinturón y pelear y abrirte camino para llegar allí. Así que hice eso. Tuve que marcar eso, pero no fue suficiente para mí. Quería dar esta revancha inmediata para demostrar que no fue una casualidad, y se me acabó el tiempo. No tengo una pelea programada, sé que Amanda no tiene una pelea programada y creo que una pelea de trilogía es lo que los fanáticos quieren ver”.