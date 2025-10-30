Julia Hart y Skye Blue avanzan en el torneo por el Campeonato de Parejas

La primera ronda del Torneo por los Campeonatos Femeniles en Parejas de AEW presentó un intenso duelo entre las Sisters of Sin y el equipo de Queen Aminata junto a Jamie Hayter.

Desde el inicio, Aminata dominó a Skye Blue con ataques y relevos rápidos con Hayter, manteniendo el control del combate.

Sin embargo, la agresividad de las Sisters cambió el rumbo del encuentro. Julia Hart castigó a Hayter mientras Skye atacaba a Queen en su esquina. Las cuatro mujeres intercambiaron golpes con gran intensidad hasta quedar tendidas tras una serie de Lariats y Suplexes simultáneos que levantaron al público de sus asientos.

Momentos clave del combate

El punto decisivo llegó cuando Thekla apareció desde debajo del ring para atacar a Hayter sin que el réferi lo advirtiera. Con la inglesa fuera de combate, las Sisters aprovecharon la oportunidad para rematar a Queen Aminata con su combinación final y asegurar la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, las Sisters of Sin avanzan a la siguiente fase del torneo y se consolidan como una amenaza real al dominio de la división femenina en parejas.