Julia Hart, Skye Blue, Nyla Rose: AEW toma el próximo show de EVE

El pasado mayo, Will Ospreay reveló bajo entrevista con Grapple Theory que tras la implicación de Jamie Hayter en el evento Multiverse Rumble, otras luchadoras de AEW querían competir bajo los focos de EVE. Y casualidad o no, desde entonces estamos asistiendo casi a una suerte de «crossover» entre la promotora estadounidense y la británica.

Y esta percepción cobrará especial fuerza en el siguiente show de EVE, titulado EVE x The World, para el que ya han sido anunciados tres nombres adscritos a AEW que harán así su debut con la casa regentada por Dann y Emily Read: Julia Hart, Skye Blue y Nyla Rose.

Hart y Blue harán equipo yendo contra Safire Reed y Millie McKenzie, integrantes de Cut Throat Collective, mientras Rose tendrá la oportunidad de conquistar el Campeonato EVE que ostenta Nightshade desde su victoria sobre Nina Samuels en el 15 aniversario de la compañía.

Reed y McKenzie vienen de salir victoriosas en sus dos últimos compromisos competitivos con EVE, y Nightshade tuvo su más reciente defensa hace una semana en EVE 137. Por su parte, Hart y Blue lucharon por última vez en AEW durante el episodio de Collision del pasado 26 de julio, donde igualmente vencieron. Jax tuvo la suya en el capítulo de Rampage del 22 de noviembre de 2024.

Se trata, pues, de dos auténticos regalos para Reed, McKenzie y Nightshade, tres de las competidoras más notorias de la escena británica, gracias a la mediaticidad de sus rivales. EVE x The World apunta a convertirse en uno de los shows más seguidos de la historia de este excelente escenario de lucha femenil.

► Cartel de EVE: EVE x The World

EVE: EVE x The World tendrá lugar desde The Big Penny Social en Londres (Inglaterra), y podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de EVE, mediante suscripción CHAMPION: LIVE + OnDemand o un nivel superior. He aquí su cartel provisional.

CAMPEONATO EVE: Nightshade (c) vs. Nyla Rose

Julia Hart y Skye Blue vs. Safire Reed y Millie McKenzie

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO INTERNACIONAL EVE: Nina Samuels vs. ?

Millie McKenzie & Safire Reed

vs Julia Hart & Skye Blue



EVE Championship

Nightshade vs Nyla… pic.twitter.com/UFHatQTYsc — EVE – Riot Grrrls of Wrestling (@ProWrestlingEVE) August 7, 2025