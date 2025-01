Julia Hart habla sobre la presunta salida de Malakai Black de AEW

Tras unas interesantes palabras pronunciadas por Will Ospreay en el más reciente Dynamite, con las que instaba a Buddy Matthews y Brody King a caminar en solitario sin seguir a ningún líder, ayer nos hicimos eco de unas informaciones de Dave Meltzer.

Y esta semana, vía Wrestling Observer Newsletter, Meltzer incide en el asunto.

Julia Hart, una de las integrantes de The House Of Black, es protagonista hoy de una entrevista publicada por Denise Salcedo, y la ex Campeona TBS no puede, ni quiere, evitar hablar sobre Malakai Black al ser preguntada al respecto.

«Creo que [The House Of Black] estaremos bien, y decida lo que decida hacer con su carrera es asunto suyo, y le deseo lo mejor, haga lo que haga. Ha sido un gran apoyo para mí, y le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Los rumores no están confirmados ni nada, así que no sé exactamente qué pasará. Podría pasar cualquier cosa, no lo sabemos. Es cuestión de, lo que ocurra, ocurrirá, y me alegraré por él ocurra lo que ocurra.

«Creo que The House Of Black estará bien [risas], no importa lo que ocurra. Creo que seguirá destruyendo el vestidor femenil [risas], y Brody [King] y Buddy [Matthews] seguirán destruyendo el vestidor varonil. Todo irá bien y me alegro por todo el mundo, sin importar lo que pase».