Julia Budd: «Tengo que hacer una declaración contra Cyborg en Bellator 238»

Julia Budd no tiene intención de pasar por Cris Cyborg en Bellator 238. Budd (13-2 MMA, 7-0 BMMA) ha controlado la división de peso pluma de Bellator con un puño de hierro desde su inicio. Ella es la única titular en la historia de la categoría de peso de la compañía, pero más adelante este mes enfrentará un desafío como ningún otro en Cyborg (21-2 MMA, 0-0 BMMA), la ex campeona de UFC, Invicta FC y Strikeforce que será su debut promocional en el evento.

Nadie que haya venido por el cinturón de Budd ha poseído las habilidades y elogios de Cyborg, pero la campeona dijo que no está intimidada. Budd admitió que la pelea definitivamente tiene una vibra diferente, pero es una que está disfrutando.

El presidente de Bellator, Scott Coker, ha promocionado a Cyborg como la mejor peleadora de todos los tiempos por delante de Bellator 238. Dados sus logros, ciertamente está a la vanguardia de la conversación. Sin embargo, la brasileña ha estado en el juego desde 2005, y también se puede argumentar que ha comenzado a mostrar una caída en el rendimiento.

Después de armar una racha invicta de 20 peleas que duró más de 13 años, Cyborg finalmente perdió cuando perdió el título de UFC ante Amanda Nunes en un impresionante nocaut de 51 segundos en diciembre de 2018. Ella se recuperó con una victoria por decisión sobre Felicia Spencer en UFC 240 en julio, luego se separó de la promoción en la agencia libre y se unió a Bellator.

Sin embargo, Budd dijo que no ha visto ninguna disminución y que se ha preparado para una versión de Cyborg que supera cualquier cosa que incluso haya mostrado en su mejor momento.

«Me preparo para cada oponente como si fueran la oponente más dura con la que me estoy metiendo en la jaula. Me estoy preparando para la mejor Cris Cyborg. He visto todas sus peleas, todas las buenas, vi la pelea de Amanda Nunes. He visto todo su carrera porque he sabido de ella toda mi carrera. Siempre supe que nos enfrentaríamos, pero este es el momento perfecto «.