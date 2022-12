Aunque no hagan tanto ruido como las de años anteriores, las contrataciones que AEW está llevando a cabo en 2022 resultan interesantes, si bien se diría que actualmente, todas responden a un acaparamiento de talentos en pos de desabastecer a la competencia, pues la casa Élite no tiene minutos de exposición para más nombres.

Y alguien que hasta ayer no fue anunciado de manera oficial como nuevo fichaje de AEW, Juice Robinson, debutará de gran manera bajo su nuevo estatus.

Vía promo grabada, Robinson retó a Samoa Joe a defender su Campeonato Mundial de Televisión ROH, y poco después, Excalibur aclaró que «The Flamboyant» había firmado con AEW y que su primera declaración de intenciones era tal desafío, que la empresa hizo oficial para Final Battle.

Allá por el episodio de AEW Dynamite del pasado 28 de septiembre, Juice Robinson se batió el cobre con Jon Moxley por el máximo cetro de los Élite que entonces este portaba. Aquel combate fue su debut sobre AEW y hasta ahora único combate en la compañía.

Mientras, Samoa Joe porta el Campeonato Mundial de Televisión ROH desde que derrotara a Minoru Suzuki en el capítulo de Dynamite del 13 de abril del presente año. El choque contra Robinson será su sexta defensa como monarca televisivo, si antes Joe retiene la presea ante Darby Allin este próximo miércoles.

ROH Final Battle 2022, previsto para el 10 de diciembre al amparo del College Park Center de Arlington (Texas), cuenta por ahora con este cartel.

"You may be the king of TV now… Kings get dethroned"

Former 3X IWGP United States Champion Juice Robinson is issuing a challenge to @SamoaJoe!#AEWRampage is on TNT! pic.twitter.com/So3ou5xfXe