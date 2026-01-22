Así es Juggalo Championship Wrestling con Vince Russo como jefe creativo

Juggalo Championship Wrestling (JCW), durante años, fue una empresa independiente que mantuvo un nicho de fieles seguidores, pero sin lograr traspasar sus límites. Desde su creación en 1999 por los raperos Insane Clown Posse, la empresa se caracterizó por un estilo hardcore inspirado en la extinta FMW, y por un espíritu autodeclaradamente “tan malo que es bueno”.

Violent J y Shaggy 2 Dope, los Insane Clown Posse, son tan fans de la lucha que empezaron lanzando videos llamados Stranglemania, con luchas de FMW y de otras empresas extremas de Japón pero con narración suya. Y después se volvieron luchadores, apareciendo tanto en WWE como en WCW en los noventas, para finalmente fundar JCW en 1999.

En las últimas semanas, JCW ha experimentado un inesperado renacer mediático. ¿La razón? La polémica incorporación del veterano escritor Vince Russo.

► Así es como Vince Russo está revitalizando Juggalo Championship Wrestling

Embed from Getty Images

Tras unirse como programador principal en octubre, Russo ha inyectado a JCW con la esencia de la Attitude Era: segmentos cargados de personajes, historias intrigantes y luchas cortas pero intensas. Su primera gran narrativa giró en torno a un “inversionista misterioso”, que se reveló como él mismo en el episodio del 27 de noviembre de JCW Lunacy, programa que se emite todos los jueves por YouTube. Russo apareció acompañado de Big Vito como su enforcer y con Vampiro como nueva autoridad.

En el episodio 64 de JCW Lunacy, transmitido el 1 de enero, un enmascarado misterioso llamado The Mysterious Carnival Of Carnage le quitó el Campeonato Mundial JCW a 2 Tuff Tony. Tras ganar, se reveló que era nada más y nada menos que Matt Cardona.

Fue relevante que un día después de emitido este episodio, Matt Cardona apareció en SmackDown y se anunció su contratación con WWE de forma inmediata. Muchos vieron a ésta como una maniobra de Triple H para dañar a JCW, pues Russo critica demasiado tanto a Triple H como al producto de WWE en general.

Los resultados son tangibles: las reproducciones de JCW Lunacy han escalado de alrededor de 15,000 a más de 100,000 por episodio. Lo que antes era una curiosidad ahora genera conversación y expectativa. Con Russo a los mandos creativos, Juggalo Championship Wrestling parece haber encontrado, por fin, la fórmula para competir en la reñida escena independiente.