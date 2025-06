La jugada maestra de Cody Rhodes que lo cambió todo

Después de abandonar la WWE en 2016, Cody Rhodes hizo público un listado de algunos luchadores a los que le gustaría enfrentar en su nuevo capítulo como independiente.

Entonces supimos que Mike O’Brien, gran amigo de Dusty Rhodes, lo estaba ayudando con ese proyecto. Ahora, confirmamos que no fue el único. También Kevin Owens:

«Recuerdo hablar contigo sobre la lista, que ahora es como un símbolo de cómo movilizamos a los fans para decir: ‘Ey, estoy haciendo algo’, y no simplemente ‘manténganse atentos al próximo capítulo. Aún no he terminado’. Había una promesa», dice Cody en una entrevista con Kevin en What Do You Want To Talk About?.