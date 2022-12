El Yoyogi National Stadium Gymnasium #2 fue el recinto desde donde Just Tap Out presentó el evento «TAKATaichi 2 Together 50th Anniversary».

► «TAKATaichi 2 Together 50th Anniversary»

Este fue el último evento bajo la producción de TAKA Michinoku y Taichi, luego de que ambos tomarán caminos separados tras la desaparición de Suzuki Army.

La recia Tomoka Inaba obtuvo una gran victoria ante la espectacular Suzu Suzuki. El poder de las patadas de Inaba fue el factor que determinó el triunfo de la de JTO.

En un recio choque de parejas, Suzuki Army (Minoru Suzuki y DOUKI) dieron cuenta de Jun Kasai y Tomoaki Honma. Las dod duplas se infringieron durísimos castigos que pronto los hicieron sangrar.

En otra batalla donde también intervino Suzuki Army (Lance Archer y El Desperado) doblegaron a Daisuke Sasaki y MJ Paul de DAMNATION TA de DDT. Sasaki se excedió en castigos sobre Desperado, por lo que fue descalificado. Tras la lucha, ambos luchadores siguieron golpeándose hasta que fueron separados por el staff.

En choque individual, Hiromu Takahashi superó a TAKA Michinoku en dos caídas al hilo, por lo que el de NJPW se hizo acreedor a un premio económico de 1 millón de yenes.

Shingo Takagi retuvo el Campeonato KOPW 2022 dominando a Taichi en una lucha de leñadores con reglas especiales y tras noquearlo.

Tras el encuentro, todos los miembros de Suzuki Army subieron al ring y dieron su discurso de despedida, en medio del aplauso de los aficionados.

Los resultados completos son:

JTO «TAKATAICHI 2 TOGETHER 50TH ANNIVERSARY, 19.12.2022

Yoyogi National Stadium Gymnasium #2

Asistencia: 1,258 Espectadores

1. Ren Ayabe Return Match: Ren Ayabe, Fire Katsumi, Akira Jumonji y Eagle Mask vencieron a Yoshitatsu

, Ryuya Takekura, Ichiha y Genta Yubari (10:45) con un Fire Lock de Katsumi sobre Ichiha.

2. Yuu Yamagata, Sumikaba Yanagawa y Misa Kagura derrotaron a Aoi, rhythm y HisokA (8:55) con un 1010 de Yanagawa sobre HisokA.

3. Special Singles Match: Tomoka Inaba venció a Suzu Suzuki (15:41) con la Ichigeki Hissatsu Tomoka Kick.

4. Special Tag Match: Minoru Suzuki y DOUKI derrotaron a Jun Kasai y Tomoaki Honma (16:44) por detención arbitral (Suzuki sometió a Honma con un Sleeper Hold).

5. Special Tag Match – No DQ Match: Lance Archer y El Desperado vencieron a Daisuke Sasaki y MJ Paul

(15:39) cuando Sasaki fue descalificado.

6. If you return the Nameless Hiromu Roll, 1 Million Yen Bounty Match: Hiromu Takahashi derrotó a TAKA Michinoku (2-0) (11:48). Takahashi venció a TAKA con u Nameless Hiromu Roll (3:55). Takahashi derrotó a TAKA con la TIME BOMB II (7:53).

7. KOPW 2022, Takagi-Style Last Man Standing Lumberjack Death Match: Shingo Takagi (c) venció a Taichi (29:39) por KO.