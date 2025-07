Jouban: «Poirier contempló el retiro desde pelea con McGregor»

Alan Jouban dice que Dustin Poirier podría haberse retirado hace años, pero las grandes oportunidades siguieron atrayéndolo de regreso.

Esas oportunidades incluyeron dos mega peleas con Conor McGregor, cuyas victorias resultaron en dos oportunidades por el título de peso ligero de la UFC. Sin embargo, tras no lograrlo en ambas oportunidades, Poirier (30-9 MMA, 22-8 UFC) finalmente decidió que era hora de retirarse después de una pelea más.

Hará su última caminata contra Max Holloway (26-8 MMA, 22-8 UFC) en una pelea de trilogía por el cinturón BMF, que encabezará el UFC 318 el 19 de julio en el Smoothie King Center en Nueva Orleans ( ESPN+ pay-per-view, ESPN, ESPN+).

Pelea contra Conor dos veces seguidas, las mayores ganancias de su carrera. Pelea por el cinturón contra Charles Oliveira. Se le presenta una situación muy difícil, casi perdida, contra Benoit Saint Denis. … Otra pelea por el título se acerca contra Islam (Makhachev). Me dio la sensación de que ha estado intentando retirarse estos últimos cinco años, pero no ha podido. Las peleas se han vuelto cada vez más grandes, mejores y más rentables.

Jouban confía en que Poirier está totalmente decidido a marcharse y no espera que ninguna pelea le haga cambiar de opinión, incluida una posible pelea por el título contra el campeón de peso ligero de UFC Ilia Topuria.

«Desde que he hablado con él con bastante frecuencia estos últimos años, nunca he visto que, hasta donde está ahora, esté decidido. Esta es una pelea de retiro. Es en casa. Es la pelea de retiro. Le dieron la pelea por estas razones. Por fin va a tener un bebé y está listo para seguir adelante. Lleva varios años con el pie medio abierto, pero después de esta pelea está prácticamente decidido. Si me preguntan: ‘¿Volverá si gana y le ofrecen una oportunidad por el título contra Ilia Topuria?’. Aunque ha aprovechado esas oportunidades muchas veces, creo que esta vez la aprovecha. Dice que no a una oportunidad por el título, a 3 o 4 millones de dólares, y dice: ‘Me parece bien’. Tiene la mente bien puesta.

Hablé con él el otro día y recuerdo cuando se acercaba mi pelea de retiro. Lo que más recuerdo es absorber cada campamento de entrenamiento como si fuera el último. Terminaba de entrenar, llegaba a casa en mi auto y decía: «¡Guau, esa fue mi última sesión de boxeo antes de la pelea!». Para mí, fue algo profundo. Cada boxeador es diferente. Pero hablando con Dustin, le pregunté cómo iba el campamento y me dijo: «Hermano, absolutamente increíble». Creo que él piensa igual. Lo está asimilando muy bien. Está llevando el proceso mejor que otras veces, creo, y creo que eso le permitirá pelear al máximo de su potencial. Pelear en casa puede ser perjudicial para algunos por la presión y todo eso. Pero él está disfrutando tanto de este proceso que creo que vamos a tener al mejor Dustin Poirier que pueda llegar a ser a esta edad de su carrera.