Joshua Van afirma derrota lo cambió todo: «Lo mejor que me ha pasado jamás

El contendiente de peso mosca de la UFC, Joshua Van, dijo que su derrota por nocaut ante Charles Johnson el año pasado fue una de las mejores cosas que le pudo haber pasado.

Como sabemos, Joshua Van, de 23 años, es el contendiente número uno al campeonato de peso mosca de la UFC. Parece listo para desafiar a Alexandre Pantoja por el cinturón en una pelea que enfrenta a la vieja guardia contra la nueva, y muchos se preguntan si Van tiene lo necesario para convertirse en uno de los campeones más jóvenes de la UFC de todos los tiempos.

Sin embargo, aunque lleva una racha de cinco victorias consecutivas, Joshua Van acumula dos derrotas, ambas por final. En la última de esas dos derrotas, fue noqueado por Charles Johnson el año pasado, en lo que fue bastante sorprendente para quienes siempre conocieron su potencial.

En una entrevista reciente, Joshua Van habló con franqueza sobre cómo perder de esa manera en realidad lo ayudó a crecer.

«Fue solo cuestión de fe. La derrota fue lo mejor que me ha pasado, porque si no, me habría ido de las manos, me habría engreído y cosas así. Me volví humilde enseguida. Ahora no quiero volver a ese momento. Así que me mantengo en mi camino, haciendo lo que me dice el entrenador, para que nada de eso me vuelva a pasar».