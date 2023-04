Matt Cardona va a exponer el Campeonato Absoluto AIW ante Joshua Bishop en AIW Damn! Será una revancha después de que el ex WWE se hiciera con el título ganando una lucha cuadrangular hace menos de un mes en AIW 2-1-SYXX. Y antes de que las hostilidades den comienzo, The Intense Icon amenza verbalmente a su oponente en una reciente entrevista con Jeremy Lambert and Joel Pearl en In The Weeds.

> Joshua Bishop amenaza a Matt Cardona

“Es una especie de movimiento de imbécil si vas a golpear a alguien y luego te quejas por la espalda. O tal vez, no sé , digamos si tuviera un movimiento en mi arsenal llamado Broski Boot o algo así. Tal vez, cada vez que te golpeo con él, te pateé en la cabeza tan fuerte como pueda y luego te llame Stiffy McGee en mi podcast y diga me pegaste muy fuerte y que yo nunca le pegaría a nadie, pero en realidad te di con mi bota en la parte posterior de la cabeza. Te pateo en la parte delantera de la cabeza y lo sientes en la espalda. Todo eso supuestamente. No estoy hablando de nadie en particular, eso es solo si tuviera un movimiento llamado Broski Boot.

“Cardona, seré honesto, me engañaste rápido, me superaste en Cleveland, pero en Akron, no hay posibilidad. Vas a tener que traer un tanque o algo. Estoy listo para destruir a este tipo. He estado esperando poner mis manos sobre este tipo en una revancha uno a uno. No hemos tenido un combate uno a uno desde octubre de 2021. Han sido años de preparación. Me has estado agachando y esquivando. Tu bíceps, ¿cuánto te dolió? ¿Estabas tratando de evitar a Stiffy McGee? Este sábado, no habrá forma de evitar el Intense Icon.

“Stiffy McGee, he estado preparando estas manos. He estado golpeando ladrillos tratando de encallecer las manos. He estado trabajando con pesos muertos , mis manos se ven fuertes y ásperas. Corta su camiseta para mostrar sus pectorales. No veo la hora de encontrarme con él en la esquina. Voy a rasgar esa camisa por completo, exponer ese pecho y golpearlo con todas mis fuerzas. No puedo esperar para hacerlo. Voy a tratar de arrancarle el corazón del pecho“.

¿Quién crees que ganará?