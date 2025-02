Según un antiguo contendiente de la UFC y campeón de Strikeforce, la próxima pelea de Dustin Poirier no tiene por qué ser necesariamente la última.

Poirier planea despedirse en 2025. Se comprometió a un combate más en el octágono poco después de su último intento fallido por el título indiscutible del peso ligero el pasado mes de junio en Newark.

Aunque aún no se ha anunciado el rival ni el evento, «El Diamante» tiene en el punto de mira a otras «leyendas» del deporte para un enfrentamiento cerca de casa, en Nueva Orleans, este verano.

Durante un reciente episodio de su podcast Weighing In junto a John McCarthy, Josh Thomson dio su opinión sobre un posible rival para Poirier. Y «The Punk» tenía una pelea en mente que él cree que podría venir junto con una promesa capaz de mantener al de Luisiana en el deporte por un poco más de tiempo.

«Siento que con Dustin, él podría hacer lo que quiera», dijo Thomson. «Siento que hay algo ahí ahora mismo. Islam pelea con Charles Oliveira e Ilia Topuria con Dustin. No me sorprendería que le pusieran una zanahoria delante a Dustin y le dijeran: ‘Oye, si vences a Topuria, puedes pelear contra Islam cuando quieras. ‘... No me sorprendería, si cuelgan eso delante de Dustin, creo que se quedaría al menos por eso».

Ilia Topuria renunció recientemente a su título de peso pluma tras una exitosa defensa, alegando problemas para llegar al peso. Ahora subirá definitivamente al peso ligero en busca de la gloria en las dos divisiones.

Queda por ver si «El Matador» llegará directamente a una pelea por el título o si primero tendrá que derrotar a un contendiente de primera fila.