Josh Briggs, Hank Walker y Tank Ledger vencieron a The Culling

Por semanas The Culling (Shawn Spears, Brooks Jensen y Niko Vance) se han enfrentado a Josh Briggs, Hank Walker y Tank Ledger, por lo que finalmente se pactó una lucha de relevos australianos.

Niko y Briggs dieron inicio a la contienda, con Josh sorprendiendo a Vance con un flying clothesline. Tank, Hank y Briggs dominaron brevemente antes de que Vance se recuperara para castigar a Walker, enviándolo contra el poste. La ofensiva siguió con Spears y Brooks tomando el control sobre Hank, mientras se repartían los relevos para mantener la presión. Ledger entró encendido, lanzándose sobre sus rivales y tomando momentáneamente el control para su equipo.

La batalla se tornó caótica, con intervenciones constantes y movimientos de alto impacto. Tank y Hank ejecutaron un doble superplex sobre Spears, pero fueron interrumpidos por Vance y Jensen. Briggs estuvo cerca del triunfo tras aplicar un moonsault, pero Niko y Brooks rompieron la cuenta. Luego, Spears se lanzó con un suicide dive, y Brooks y Vance conectaron su finisher sobre Ledger, aunque Walker logró salvar a su compañero a tiempo. El duelo continuó intensamente hasta que los campeones, junto con Briggs, lograron imponerse gracias a su movimiento combinado final sobre Brooks.

Tras la campana, The Culling no se retiraron en silencio y continuaron el ataque sobre los vencedores. Izzi Dame intentó usar una silla, pero fue detenida por una sorpresiva aparición: Yoshiki Inamura. El japonés se unió a Briggs, Walker y Ledger para repeler a The Culling. El público celebró junto a los cuatro luchadores, quienes cerraron la noche victoriosos y en pie en el centro del ring.