Josh Briggs derrotó a Oro Mensah de forma apabullante

Los miembros de Meta-Four estuvieron observando un video, donde Brooks Jensen quedó solo tras separarse de su equipo. En ese momento, Josh Briggs llega y, tras una burlona disculpa de Noam Dar por la separación, reta a Dar a un combate de revancha de un combate anterior, pero este se niega, desencadenando una discusión.

Finalmente, Briggs y Oro Mensah acordaron enfrentarse en un combate individual más tarde esa misma noche.

January 10, 2024