Josh Barnett: «The Rock actúa, no pelea de verdad»

El expeleador de la UFC y director de Bloodsport Josh Barnett habla sobre la WWE, The Smashing Machine, la nueva película de The Rock, o Jon Jones, de quien se viene especulando con si estará o no en el evento que la compañía de MMA realizará en la Casa Blanca en 2026.

► En palabras de Josh Barnett

Sobre Bloodsport

“La forma más fácil de describir Bloodsport es que es el evento más duro de toda la lucha profesional, y eso es un hecho. Pero también es la forma más pura y cruda de lucha profesional en el mundo. Eso es realmente lo que es.”

Sobre su experiencia organizando Bloodsport desde 2019

“Ha estado lleno de todo tipo de sorpresas. Desde poder contar con talento de las marcas de WWE, hasta cumplir un sueño al organizar un show en el Yoku Kokugi Kon, Sumo Hall en Japón. Todavía me cuesta pensar en algo que supere eso hasta ahora. Pero ahora estamos en nuestro segundo evento internacional con Londres el 28 de septiembre, un domingo. Creo que hemos seguido impulsando el producto, consolidando quiénes somos y desarrollándonos de manera que demuestra que no puedes conseguir lo que ofrecemos en ningún otro lugar.”

Sobre los combates históricos de Bloodsport para ver

“Diría yo contra John Moxley en Josh Fares Blood Sport Rashidto. Shayna Baszler versus Masha Slamovic de Josh’s Bloodsport 10. También Speedball Mike Bailey versus Akira. Esas no están nada mal para ver.”

The first announced wrestler for the upcoming Josh Barnett’s: Bloodsport – London show is none other than – The Warmaster himself! When the fields of battle call and the taste of war is in the air, you can expect to find The Warmaster, reveling in the blood and glory. Get your… pic.twitter.com/7T03HK4S3Y — 𝕿𝖍𝖊 𝖂𝖆𝖗𝖒𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗 (@JoshLBarnett) September 5, 2025

Sobre traer estrellas de WWE

“Sí, es una lista más larga de lo que crees. Con el tiempo veremos a algunas de esas personas, pero hay varios con experiencia en deportes de combate y lucha amateur dentro de WWE que podrían ser un gran emparejamiento para combates en Bloodsport. No hay un nombre en particular todavía; veremos. La mayoría de las veces, la gente que viene de WWE u otras organizaciones, viene directamente a mí y luego trabajamos juntos para hacerlo posible. Porque, honestamente, en New Japan, AEW o WWE ganan mucho más dinero de lo que nosotros podemos pagar. Así que la única forma de que quieran ser parte de esto es porque hacemos algo especial y único que los motiva a querer participar.”

Sobre The Smashing Machine, la nueva película de The Rock

“No la he visto todavía. Primero, The Rock no está necesariamente peleando en mi mundo. Lo que hace es actuar, aparecer en pantalla, con coreógrafos de lucha, edición de calidad y trabajo de cámara para hacer que parezca que tiene habilidades en el estilo shoot. Eso no es una crítica, así es como debe ser; es una película. No espero que The Rock pueda pelear de verdad en este contexto, pero parte de mí quisiera pensar que fue más motivador para él que otra cosa, quién sabe.”

Sobre posibles eventos en Arabia Saudita

“Sé que hay un ambiente controversial alrededor de Arabia Saudita y la lucha profesional. Honestamente, no participo mucho en eso porque entiendo los argumentos. Mi opinión es que donde sea que vaya y lo que haga, siempre lo hago con sinceridad, y creo que soy una fuerza para unir más que para separar al mundo. No es mi responsabilidad crear paz universal, pero sí puedo traer algo auténtico y sincero, y eso puede motivar o dar un enfoque que de otra manera no tendrían acceso. Con el tiempo, quizá las cosas cambien de manera más adecuada.”

Sobre ser campeón mundial de peso pesado de UFC

“Fue un sueño de toda la vida, empezando desde los 15 años, y se volvió realidad a los 24. A los 15 era solo algo que decía, a los 18 tenía un poco más de realidad, pero seguía siendo algo abstracto. A los 19 mi objetivo no era ganar UFC, era entrar en UFC. Mis entrenadores me dijeron que a los 24 estaría ganando UFC… y así fue. Cuando tenía 22 o 23, podía verlo, olerlo y probarlo; a los 24, al pelear en el evento principal, el cinturón era solo cuestión de formalidad.”

Sobre su posición en rankings de UFC

“En un momento estuve clasificado número uno o dos del mundo, y casi toda mi carrera de peleador estuve mayormente en el top 5, si no en el top 10 del mundo.”

Sobre Jon Jones

“Podría haber algo más profundo, pero dudo que sea así. Parece más que estaba intentando ejercer presión sobre el promotor para obtener lo que consideraba necesario. No voy a criticarlo, porque como peleadores, muchas veces podemos ganar más dinero sin involucrar directamente al UFC, compartiendo ganancias de la venta de entradas y PPV. En el caso de Jon Jones, parece que no sentía necesidad de pelear con Aspinall; no necesitaba demostrar su punto como peleador de artes marciales mixtas. Pero como fan, queremos ver que eso suceda. Las interrupciones o retrasos crean la misma reacción que un heel en la lucha profesional: niegan al fan el enfrentamiento, creando tensión y expectativa.”

Embed from Getty Images