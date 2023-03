El concepto Bloodsport del que inicialmente fue anfitrión Matt Riddle y ahora Josh Barnett puede considerarse consolidado. Este próximo 30 de marzo, tendrá lugar su novena edición bajo el cargo de Barnett, desde el Ukranian Cultural Center de Los Ángeles (California, EE.UU.), como parte del “WrestleMania Weekend”.

Paso a compartir su cartel hasta ahora anunciado, donde destaca la presencia de Kota Ibushi, quien disputará su primer combate desde que dejó NJPW.

Como señalo, Davey Richards deja un hueco en el menú de Bloodsport 9 como rival de Jon Moxley, y ante los micrófonos del podcast Comedy Store Wrestling, dio quizás alguna pista de quién podría entrar en sustitución. Barnett habla de qué talentos de WWE y AEW querría tener para Bloodsport, y aprovecha para aclarar cierto runrún que aquí aclaramos el pasado octubre.

«Quiero a Shayna Baszler. Si hubiera algún lugar donde pudiera estar, es este. Aquellos rumores eran inciertos. Lo que pudiera haber pasado, no era como los rumores intentaban describirlo, no lo entendieron. Aunque tengo buena relación con gente en WWE, son muy protectores con sus talentos. Incluso si propusiera algo que iba a elevar a un talento, siguen teniendo un gran control sobre qué hace y hacia dónde va. Ojalá pudiera utilizar a talentos de WWE. Hay gente muy valiosa ahí, pero es una maquina.

«Quiero a Malakai Black. Me encantaría tenerlo. He hablado de ello con él. Samoa Joe, me gustaría. Kyle O’Reilly. Bryan Danielson. Hemos estado en la carretera juntos, le he dado algún consejo que otro sobre llaves de rendición y agarres […]».