Josh Barnett explica que AEW necesita consolidarse

Josh Barnett luchó una vez en AEW, cuando enfrentó a Claudio Castagnoli en la Zero Hour del evento de pago por visión WrestleDream en 2023. Así mismo, el ex peleador de la UFC organizador de los shows de Bloodsport en asociación con GCW conoce bien al talento de la compañía y ha llegado a luchar con Jon Moxley, MVP o Johnny TV.

► Consejo de veterano

Mientras hablaba recientemente en The MMA Hour with Ariel Helwani, «The Warmaster» explicó cómo la casa Élite puede consolidarse:

«Es así (la lucha libre está hoy en un gran momento, empezando por la mudanza de WWE a Netflix), pero creo que AEW necesita consolidarse un poco en eso… si tienen algunos shows que no son sus principales, deberían ver cómo construir esos programas, incluso cosas como Zero Hour, de maneras que quizás se utilicen mejor por ellos, pero también no ver todo como que si no está teniendo éxito, hay que eliminarlo. Puedo entender eso, pero quiero ver ese tipo de cosas para AEW, para que tengan otras formas de abordar a los luchadores, a los fanáticos de la lucha libre, y tienen una lista de luchadores bastante sustancial.

«Pueden mantener a las personas ocupadas, lo cual es bueno para ellos, y es solo que, en esta época de redes sociales, estoy seguro de que AEW tiene sus razones para por qué cortan ciertos programas, y no estoy actuando como si supiera cuáles son esas razones, solo estoy especulando. Pero a veces, y realmente bastante seguido, la gente ve algo como: ‘Oh, eliminaron el show X’, y solo tiran escoria y negatividad y dicen que todo fue porque están fracasando o porque son esto o aquello. Esa es la vía más fácil, la forma más fácil de hacer que alguien preste atención a lo que dices. En ese sentido, es como crear una posible reacción negativa o un punto de conversación negativo para algo que no necesariamente se hace por ninguna de las razones que alguien imagina».

