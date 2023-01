Cuando una gran empresa y otra de menor envergadura conforman un acuerdo de colaboración, el principal beneficio recae sobre la segunda. Le sucedió a IMPACT! Wrestling en 2021, una vez supimos que trabajaría con AEW: sus ratings mejoraron, así como las cifras de ventas de sus eventos de pago por visión.

La presencia de Kenny Omega fue el principal atractivo del “crossover”, quien llegó a coronarse Campeón Mundial Impact y portó el cetro durante casi cuatro meses. Hasta que precisamente, un ex-TNA, Christian Cage, pudo destronarlo, en el estelar del primer episodio de AEW Rampage. “Captain Charisma”, a su vez, perdió la correa ante Josh Alexander, ya un actual “Impact guy”, en octubre de dicho año, marcando el final del “crossover”.

Josh Alexander, sin embargo, tiene una pega que ponerle a aquella alianza, recordando ante los micrófonos del podcast ‘The Wrestling Perspective’ que más allá de The Good Brothers, ningún otro talento de Impact fue mostrado en la programación de AEW.

BREAKING: @Walking_Weapon has now broken his own record for longest reigning IMPACT World Champion, holding it 258 days.https://t.co/9UWuympNlb pic.twitter.com/Qi2mHQdSLf