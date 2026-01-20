El luchador de AEW «The Ronin» Josh Alexander habla sobre vivir su sueño, lesiones graves, lecciones de vida, estar cerca de la WWE, la lucha libre en Canadá y mucho más.

► En palabras de Josh Alexander

La persistencia en la lucha libre

“Este es un negocio subjetivo. Podrías ser el mejor en lo que haces y, por cualquier razón, no recibir oportunidades cuando otros sí. Y eso puede romperte el corazón una y otra vez. Pero la persistencia da frutos. Siempre digo esto a mis hijos: cada vez que se sienten decepcionados, deben levantarse, seguir adelante. Si realmente quieres algo, tienes que ser persistente y seguir empujando, porque nadie te lo va a dar, tienes que tomarlo.”

Ready for it all. pic.twitter.com/WaPT2gJ8ru — Josh Alexander (@Walking_Weapon) January 18, 2026

Enfrentarse a Kenny Omega

“Lo primero que pensé al estar en el ring es que quería ver de qué estaba hecho este tipo y cómo se movía, porque he visto sus combates durante los últimos 15 años, desde DDT hasta su etapa en New Japan y AEW con gente como Bryan Danielson. Su currículum habla por sí mismo. Desde el segundo que nos enfrentamos, supe que todo estaba justificado. Este tipo está a otro nivel. Fue exactamente como lo anunciaban y me hizo darme cuenta de que tenía que mejorar mi juego. Tras 10 meses de trabajo duro en AEW, finalmente llego a un combate individual contra Kenny Omega, el combate que he exigido y querido durante tanto tiempo. Tuve que hacer cosas extremas, como romper la pierna de su mejor amigo, para llamar su atención. Pero aquí estoy, entrando a Orlando para Dynamite, por fin en un mano a mano con Kenny Omega.”

La familia Don Callis

“El objetivo sigue siendo el mismo: originalmente se trataba de derrotar a Kenny Omega. Eso fue lo que inspiró la creación de la familia Don Callis. Ahora, se ha transformado en algo más: queremos establecer que somos la mejor agrupación de talento de la compañía. Hay muchas facciones por ahí, pero nosotros queremos ser los ‘top dogs’. Para lograrlo, recogemos todos los títulos y obtenemos poder. Y con el poder viene el dinero, y con el dinero viene todo. Y vamos por buen camino. Si comparas nuestra colección de talento con otras en la compañía, la familia Don Callis es impresionante, sin duda. Y no parece que vayamos a frenar; cada semana parece que hay nuevos miembros uniéndose. Ha sido divertido de ver.”

Compartir vestuario con viejos colegas

“Cuando supe que Jake Doyle se uniría a la familia Don Callis, se me dibujó una enorme sonrisa. Ha sido uno de mis mejores amigos durante seis o siete años y uno de mis favoritos en cualquier vestuario de lucha libre en el que he estado. Disfrutamos las mismas cosas: entrenar, comer steak… siempre nos hemos llevado muy bien. Es como una nueva versión de Hansen y Gordy, llegando al ring y aplastando a la gente. Ver eso es emocionante.”

It’s a very good day. pic.twitter.com/UT9vnzJPmO — Josh Alexander (@Walking_Weapon) January 8, 2026

Global Wars y la lucha canadiense

“Siempre soñé con organizar un torneo de fin de semana que enfrentara al mejor talento de Canadá contra el mejor talento del mundo. Cuando MLP empezó, vi que Scott tenía la misma idea. Esto no solo muestra el talento de MLP, sino de todo el mundo: New Japan, CMLL, AEW, Ring of Honor… Mi participación en MLP y luchar por ese campeonato ha sido como ser el abanderado de la lucha canadiense durante los últimos cinco o diez años. He estado buscando talentos en Canadá que merecieran atención, descubriendo gente como Judith Icarus y Travis Williams, que ahora están en TNA. Es una gran oportunidad para que los fans de Canadá y del mundo vean lo que los luchadores canadienses pueden hacer. Hay mucho talento aquí que no se ve por muchas razones.”

Ver a antiguos colaboradores en AEW/ROH

“Me encantaría verlos. Mi esposa incluso cambió de carrera de manager de lucha libre a anunciadora de ring solo porque se lo pidieron, y trabajó duro en ello, tomando clases de voz durante un año. Sería un desperdicio no verla hacer lo que ama en una plataforma más grande. Scott Deorg me ayudó más que nadie en la historia de la lucha libre. Me vio cuando muchos otros no lo hicieron, me dio oportunidades y estoy donde estoy gracias a él. Me encantaría verlo en cualquier lugar.”

Tensiones dentro de la familia Don Callis

“No sé exactamente qué sucede entre Fletcher y Takeshita. Todo lo que pasó en Collision sucedió frente a mis ojos y no pregunté nada después. Pero todos queremos los campeonatos, todos queremos demostrar que somos los mejores. Cuando varios de los mejores están en la misma facción, las tensiones aumentan. Don es muy bueno calmando las aguas y manteniéndonos en línea. Confío en él.”

Lesión de cuello en 2015 y lecciones de vida

“Mi lesión de cuello en 2015 podría haber terminado mi carrera, pero la convertí en un punto de inflexión. Siempre seguí mi corazón: la lucha libre me hacía feliz y sin ella no lo era. Hice todo lo posible para poder seguir luchando y sigo haciéndolo hasta hoy. Durante mis más de 20 años en el negocio, he visto luchadores increíblemente talentosos que dejaron la lucha por cualquier razón. Esto es un negocio subjetivo; incluso siendo el mejor, puedes no recibir oportunidades. La persistencia siempre da frutos.”

Elegir AEW sobre otros contratos

“Cuando me ofrecieron un trato con otra compañía (WWE), no lo acepté. TNA estaba bajo otra gestión, no estaba de acuerdo con sus prácticas comerciales y hubo cosas que intentaron hacerme ver mal. Siempre sigo mi instinto y tuve un buen presentimiento con AEW. Desde el primer momento me hicieron sentir bienvenido, y eso es lo que necesitaba.”

Tema de entrada ideal

“Siendo el Josh Alexander de 12 años, elegiría Limp Bizkit. Pero ahora, representando la lucha canadiense, diría Nickelback todo el día, porque tienen mala reputación y no la merecen. También me gustaría usar alguna canción antigua de Our Lady Peace, que nunca tuvo el reconocimiento que merecía en Estados Unidos.”

Mensaje a los fans

“Sigan sintonizando Dynamite y Collision, y todo el contenido de AEW. Estaré frente a la cámara o en el ring con Kenny Omega, así que nos vemos allí.”