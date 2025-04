Josh Alexander se une a AEW tras su salida de TNA

El luchador canadiense Josh Alexander ha sido confirmado como el nuevo fichaje de All Elite Wrestling (AEW) por el presidente de la empresa, Tony Khan.

Su debut se produjo en el episodio de AEW Dynamite: Spring BreakThru, celebrado el 16 de abril de 2025, donde participó como comodín en los cuartos de final de la Copa de la Fundación Owen Hart, enfrentándose a «Hangman» Adam Page, aunque fue derrotado. Pero al final del combate atacó al vaquero.

It’s official: @Walking_Weapon is ALL ELITE!

Don’t miss Josh Alexander’s AEW debut vs Hangman Page tonight in the @owen_foundation Men’s Tournament Quarterfinal,

live on Wednesday Night #AEWDynamite Spring BreakThru right NOW! pic.twitter.com/8TzgNIp97c

— Tony Khan (@TonyKhan) April 17, 2025