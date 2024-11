Gran defensor de las ligas alternativas, especialmente las de su país natal, Canadá, Josh Alexander ha sorprendido a muchos con el anuncio que hizo ayer durante un show de la promotora Northern Crow, celebrado desde Toronto.

Según expuso a los presentes, su tiempo en la escena independiente había terminado, sugiriendo que cierto compromiso contraído demandaba exclusividad o una importante cantidad de su tiempo, instándole a priorizar. Posteriormente, vía redes sociales, Alexander compartió una suerte de comunicado.

Regardless of what may or may not be in my future. After talking with my family I’ve made the decision to stop taking Indie dates.



I’ve loved my time in the independents these past 20yrs. I’ve done amazing things, worked with amazing people and got to travel the world performing… pic.twitter.com/Dh4ZiKyG1o